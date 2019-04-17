Mezitli'deki ibadethaneler Ramazan'a hazırlanıyor

Halıları yıkayıp, camları silen ekipler, ibadethaneleri Ramazan ayına hazırlıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Mezitli'de bulunan ibadethanelerde temizlik yapıyor. Çalışmalar kapsamında, camilerdeki halılar, halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken; pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar da titizlikle siliniyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi bünyesine ibadethanelerin temizliği için alınan halı ve sert zemin yıkama aracıyla yapılan temizlik çalışmalarının yıl boyu aralıklı olarak devam ettiğini belirtti. Talepler doğrultunda sürekli olarak ibadethanelerin bakım ve onarım işlerini yaptıkları ifade eden Tarhan, “İbadethanelerde yaptığımız rutin bakım ve temizlik çalışmalarını, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yoğunlaştırdık. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha hijyenik ve sağlıklı ortamda gerçekleştirmeleri amacıyla Mezitli'de bulunan ibadethaneler için özel aldığımız sert zemin ve halı temizleme aracımızla tüm bina ve çevresinde temizlik gerçekleştirdik” dedi.

Çalışmaların ibadet eden vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazandığını dile getiren Tarhan, “Çalışmalarımızı, insanlarımızın ibadetlerini sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri için gerçekleştiriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde periyodik olarak temizlik yapamaya devam edeceğiz. Çalışmalarımız Ramazan ayı boyunca yoğun bir biçimde devam edecek” ifadelerini kullandı.