Mezitli'deki kutlamalar karnavala dönüştü

Mezitli Belediyesi'nin çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiği 23 Nisan şenlikleri çocuk karnavalına dönüştü.

Mezitli Babil sahilinde gerçekleşen şenliklerde çocuklar, aileleriyle unutulmaz bir gün geçirdi. Uçurtmalar uçuran çocuklar, yüz ve tişört boyama, çuval yarışı, hedef vurma, halka gibi birbirinden farklı onlarca oyunla 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Çocuk zumbası ve yogası yüzlerce çocukla birlikte yapılırken, şenliğe konuk olarak katılan Masal Anlatıcısı Arbil Çelen Yuva'nın masal atölyesi yoğun ilgi gören etkinliklerden birisi oldu.

Dünya genelinde çocuklara armağan edilen tek bayramın 23 Nisan olduğunu söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı şartlarında TBMM'yi kurmuş ve bu bayramı çocuklara armağan etmiştir. Bu olaydan bile Atatürk'ün ne büyük bir deha olduğunu anlıyoruz. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıyor ve daha bir yıl bile dolmadan 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açabiliyor. 18 yılda Türkiye'de ne büyük devrimler yaptığını çok iyi görüyoruz. Ondan başka bunu başarabilen hiçbir kimse ve hükümet yok” dedi.

Milli bayramların bayram havasında kutlanması gerektiğine işaret eden Tarhan, "Aksi taktirde bizden sonraki nesiller atalarımızın hangi şartlar altında mücadele ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu öğrenemezler. Ama umutluyuz. Bizler ulusal bayramlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Birçok sivil toplum kuruluşumuzla birlikte bayramlarımızı kutlamaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Çocuklara bayram coşkusunu yaşatmanın önemine de vurgu yapan Tarhan, “Çocuklarımızı aydınlık, umut dolu bir şekilde yetiştiremezsek geleceğimiz tehlikede demektir. Bugün yetiştirdiğimiz Atatürk sevgisi ve devrimleriyle eğitilen, demokrasiye inanan çocuklarımız 10 yıl sonra bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaklar. Bu nedenle önümüzdeki 5 yılın projelerini çocuklarımızın eğitimi üzerine kurguladık. İstiyoruz ki çağdaş, umut dolu bir geleceğimiz olsun” ifadelerini kullandı.