Mezitli'deki site ve apartman yönetici ile görevlileri Ankara'da

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Site Apartman Yöneticileri Derneği ve kuruluş aşamasında olan Mezitli Site ve Apartman Görevlileri Derneği üyelerinin Ankara gezisine katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) giderek bazı milletvekilleri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşen heyet, Mezitli'yi ve Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeleri anlattı. Mezitli heyetini ilgiyle dinleyen Kılıçdaroğlu, Başkan Tarhan'ın ortaya koyduğu projelere olan memnuniyetini dile getirdi. Mezitli'de hayata geçen projeleri ilgiyle takip ettiğini ve birçok belediye tarafından örnek almasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'ı ve mutlu yaşam köyü, jakaranda korulukları, kültür merkezi, sanat çarşısı, kadın üretici pazarı gibi daha sayamadığım pek çok insana dokunan projeyi siz Mezitlililere emanet ediyorum. Projeler kadar halkımızın bunlara sahip çıkması da beni ayrıca mutlu etti” dedi.

Anıtkabir ve TBMM ziyaretinin kendileri için çok özel anların yaşanmasına vesile olduğunu vurgulayan dernek üyeleri, “TBMM'de çok sayıda milletvekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşme imkanımız oldu. Kuruluş amacında olan derneğimizi anlatma şansımız oldu. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun sıcak karşılaması, Mersin ve Mezitli hakkında bu kadar geniş bilgi sahibi olması bizleri çok etkiledi. Biz de kendisine derneğimizin kuruluş amacını aktardık. Başkanımız Neşet Tarhan'a bizlere bu imkanı sağladığı ve yanımızda olduğu için teşekkür ederiz” dediler.