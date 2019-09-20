Mezitli'deki üreticiler, 'Üretici Danışma Meclisi'ni kurdu

Mezitli Belediye Meclisi'nin Tarım ve Hayvancılık Komisyonu öncülüğünde yürütülen, 'üretici kooperatifi' kurma girişimleri devam ediyor.

Mezitli Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, her mahalleden 5 temsilcinin yer aldığı üreticiler ve Mezitli Belediyesi birim müdürlerinin katılımıyla oluşturulan 'Üretici Danışma Meclisi' üyeleri bir araya gelerek kooperatifleşme sürecini konuştu.

Mezitli Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Toplantı Salonunda düzenlenen buluşmada, Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Mezitli çevresinde yapılan tarımsal üretimin envanterinin çıkarıldığı bilgisi verilen toplantıda, yapılması gerekenler konuşuldu. Katılımcılar, üretim ve pazarlama sürecinde yaşadıkları sıkıntıları paylaşarak, çözüm yoları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bir süredir Tarım ve Hayvancılık Komisyonu olarak Mezitli'ye bağlı 14 kırsal mahallede 467 kişiyle birebir görüşme yaptıkları bilgisini veren Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyesi Vakkas Kılıç, “Yaptığımız görüşmelerden çıkardığımız sonuçlar ışığında elde ettiğimiz verileri bir rapor haline getirdik. Yine görüşmelerimiz sırasında 'üretici kooperatifi' kurma girişimimizi, ‘Üretici Danışma Meclisi' haline getirdik. Meclisimizde komisyon üyelerimizin yanında, mahalle muhtarları ve her mahalleden demokratik yollarla 5 temsilci seçerek 'Danışma Meclisi'ni oluşturduk. Bugün ilk toplantımızı yaparak kooperatifleşme yolunda fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Ziraat mühendisi olan ve Türkiye'de tarımsal kooperatifçilik konusunda yüksek lisansı bulunan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti. Tarımsal üretimin değer kazanması ve üreticinin desteklenmesinin tek yolunun örgütlenmekten geçtiğine vurgu yapan Tarhan, üreticilere, kooperatifleşmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kooperatifleşmenin ana unsurunun gönüllü bir şekilde kendi haklarına sahip çıkmak ve üretimlerini daha iyi değerlendirmek olduğunun altını çizen Tarhan, “Kooperatifleşme, resmi kanal ya da zorlama ile hayata geçirilecek bir olgu değildir. Kooperatifçilik, üreticilerin ürettiklerini daha geniş alanlara yayarak, haklarına ve geleceklerine yön verme amacıyla gönüllü olarak yapılmalıdır. Ancak son derece zor olduğunu da kabul etmek gerekir. Üreticilerimiz, kooperatifleşmenin kendilerine sağladığı avantajları gördükleri zaman çok daha önemli çalışmaları kendileri yapacaklardır” diye konuştu.

'Üretici Danışma Meclisi'nin kooperatifleşme yolunda çok önemli adımlar attığının da altını çizen Tarhan, “Biz de belediye olarak gereken desteği sağlıyoruz.

Gerekli görülürse 'Üretici Danışma Meclisi' üyelerini, kooperatifleşme konusunda başarılı uygulamalar yapmış olan şehirlere götürüp nasıl bir çalışma yaptıklarını görerek inceleme şansı sağlayabiliriz. Bu alanda düzenlenecek konferanslara katılarak, Tarımsal Destekleme Kurumu gibi ilgili kurum temsilcilerini davet ederek bilgi alışverişi yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Üreticinin hakkını alması gerektiğini vurgulayan Başkan Tarhan, “Bir tarafta ürettiğinin karşılığını alamayan üretici, diğer tarafta tüketiciye ulaşıncaya kadar fahiş fiyatlara gelen ürünler. Üreticiler, ‘Biz ne pahasına olursa olsun bunu önlemek için çaba sarf edeceğiz' diyerek karar verip harekete geçerse mutlaka başarılı olacaklardır” şeklinde konuştu.