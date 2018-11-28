Mezitlili kadınlar Hozatlı çocuklar için ördü

Mezitli Belediyesi Örgü Evi sakinleri, Tunceli'nin Hozat ilçesinde bir köy okulunda okuyan öğrencilere, elleriyle dokudukları atkı, bere ve kazakları gönderdi.

Mezitlili kadınlar, Mezitli Belediyesi'nin, Türkiye içerisinde gönül ve kardeşlik birliği kurduğu Hozat'ta görev yapan bir köy öğretmeninin mektubu sonrası harekete geçti. Kadınlar, kısa sürede köy öğretmenin talep ettiği çok sayıda atkı, bere ve kazak ördü. Bu güne kadar çok sayıda sosyal etkinlikte bir araya gelen Mezitli Belediyesi Örgü evi kadınları ördükleri kıyafetleri Hozat Belediye Meclis üyesi Seyran Dilekçi'ye göndererek, mektup sahibi köy öğretmenine ulaşmasını sağladı.

"Çocuklar artık üşümesin diye ördük"

Daha önce Mezitli'de bulunan ihtiyaç sahibi çocuklar için örgü ördüklerini söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan, "Biz çok sayıda atkı bere örerek Mezitli'de ihtiyacı olan çocuklarımıza dağıtıyoruz. Bu kez yaptığımız projeyi daha farklı bir alana taşıyarak Tunceli Hozat'ta okuyan çocuklarımız için genişlettik. Hozat'ta görev yapan bir öğretmen tarafından bize orada ki köy çocuklarının sıcak tutacak kıyafetlere ihtiyacı olduğunu öğrendiğimiz zaman hemen çalışmaya başladık. Kadınlarımız evinden getirdiği ya da bağışçılar yoluyla sağladıkları yünleri, atkı, bere, kazak haline getirip Hozat ilçemizde ki köy çocuklarına gönderdik" dedi.

"Kadınların başardığı işlerden dolayı gurur duyuyorum"

Mezitli'de kadınların başardığı işlerden dolayı gurur duyduğunu kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli'nin en büyük özelliğinin hayırsever iyi yürekli insanlara sahip olmasıdır. Kadınlarımız Örgü Evi'nde boş zamanlarını kaliteli ve aktif biçimde geçiriyorlar. Daha önce Mezitli'de misafir ettiğimiz kardeş ilçemiz, Tunceli Hozat'ta görev yapan öğretmenin yazdıkları benim gibi kadınlarımız da çok etkiledi. ‘Çocuklar Artık Üşümesin' diyerek kadınlarımızla çok anlamlı bir işe el attık. Kış şartlarının iyice kendini hissettirmesiyle birlikte kısa sürede yüzlerce kıyafeti hazır hale getirdiler. Onlara bu duyarlılıklarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Daha önce de ördükleri bu kıyafetleri satarak çocuklara burs olarak veriyorlardı. Böylesi anlamlı işler yaptıkları sürece belediyemiz her zaman yanlarında olacaktır" ifadelerini kullandı.