Mezitlili kadınlar kurs merkezi açarak Yenişehirli kadınlara eğitim verecek

'Anadolu' motifli tepsileri Amerika'ya ihraç ederek başarılarını Türkiye'ye duyuran Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı üyeleri bu defa da kurs merkezi açarak, Yenişehirli kadınlara eğitim vermek için kolları sıvadı.

Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısına üye kadınlar, yaptıkları işlerle geniş kitlelere ulaştığı ifade edildi. Daha önce yaptıkları 'Anadolu' motifli tepsileri Amerika'ya ihraç ederek başarılarını uluslararası ortamda sergileyen kadınlar, şimdi de kurs merkezi açarak, diğer kadınlara yardımcı oluyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan Yenişehir'de bulunan Kurs Merkezinin açılışına katılarak, girişimci kadınlara destek verdi.

Kadınların her zaman yanlarında olacaklarını dile getiren Başkan Tarhan, "Menderes Mahallemizde çok güzel bir Sanat Çarşımız var. Orada kadınlarımız ürünlerini sergilemekte ve satmakta. Çağnur Günaştı jeoloji mühendisi, Deniz Dinçer ise Bilkent Üniversitesi mezunu iki çalışkan arkadaşımız Sanat Çarşımızdaki birlikteliklerine Yenişehir ilçemizde, Halk Eğitim bünyesinde diğer kadınlarımıza kurs vererek, yollarına devam etmeye karar vermişler. Bizlerde açılışlarına katılarak destek olmak istedik. Burada daha geniş kitlelere açılmış olacaklar. Yenişehirli kadınlarımıza da kurs verecekler. Çeşitli Anadolu motiflerinden oluşan tepsilerin internet üzerinden Amerika'ya satışını yapıyorlar. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi ülkemizin geleceğini kadınlar kurtaracak. Kadınlarımıza ne kadar destek olursak ülkemizin siyaseti o kadar iyi olacak ve değişecektir. Çağanur ve Deniz hanıma başarılarından dolayı çok tebrik ediyor, yeni yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Daha büyük projelerle karşınızda olacağız"

Amerika'ya siparişlerin devam ettiğini ifade eden jeoloji mühendisi Çağnur Günaştı "Önce başkanımız sayesinden Sanat Çarşısında bir yerimiz oldu. Çalışmalarımıza devam ederek, Halk Eğitime bağlı Kurs Merkezi açtık. Başkanımız Neşet Tarhan da her zaman olduğu gibi bizi yine yalnız bırakmadı. Kısa süre önce Amerika'ya başlattığımız siparişlerimiz devam etmekte. Belirli dönemlerde Amerika'daki firmanın istediği ürünleri hazırlıyoruz. Hatta firmanın sahibi geçtiğimiz bahar ayında Türkiye'ye gelerek, ürünlerimizin yapıldığı atölyede incelemelerde bulundu. Onlarda ürünlerimizden çok memnun bizler de onlarla çalışmaktan çok mutluyuz. İleriki süreçlerde daha büyük projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanat Çarşısındaki çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı esnafı el işi öğretmeni Deniz Dinçer, "Başkanımız Neşet Tarhan'ın desteğiyle Sanat Çarşısından Halk Eğitim Merkezine geçiş yaptık. Yeni bir Kurs merkezi açarak, 10-12 kadınımızın emeğini sergiledik. Buradaki çalışmalarımızın dışında Sanat Çarşımızdaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Her zaman kadınlarımızın yanında olan Başkanımız bizleri kırmadı ve açılışımıza geldi. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.