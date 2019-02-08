Mezitlili kadınların başarısı TGRT Haber'de anlatıldı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Doğlu Mahallesi'nde yaşayan Behiye Şahin, gazeteci Meliha Okur'un TGRT Haber için hazırlayıp sunduğu ‘Anlat Bana' isimli programa katılarak, Mezitli Belediyesi kadın üretici pazarlarını anlattı. Şahin, ürettiğinin karşılığını alamayan üreticiyken, iyi kazanan bir kadın haline geldiğini söyledi.

Ürettiği ürünleri ucuz fiyata sebze halinde sattıklarını söyleyen Şahin, “Bir gün eşim geldi ve ‘Neşet Tarhan diye bir aday var. Böyle bir pazar kuracağını söylüyor' dedi. Çok güzel bir projeydi. Biz Neşet Tarhan'a inandık. O da bize inandı ve şu an çok iyi bir noktadayız. Sadece ekonomik kazancın yanında Neşet Tarhan başkanımızın bu projesi, ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi, kadının kimseye bağımlı olmadan da başarabileceğini öğretti. Çok sayıda aldığımız ödülle ‘ürettiğimiz ürünleri satarak adımızı dünyaya duyurabiliyorsak, sesimiz Çin'e kadar gidebiliyorsa her şeyi başarabiliriz' demeye başladık. Kendimi ilk kez güçlü hissettim” dedi.

Kadın üretici pazarı ile hayatının tamamen değiştiğini ifade eden Şahin, “Daha önce sadece alışveriş için indiğim Mersin'de şimdi bir yerim var. Dostlarım, arkadaşlarım ve paylaştığım anılarım var. Hiçbir şey bilmeyen çiftçi bir kadınken, yeni ortamlar tanıyan, yeni insanlarla buluşan önünü gören bir kadın haline geldim. İlk kez uçağa bindim, ilk kez İstanbul'a geldim. Hala çiftçi bir kadınım ama gördüğünüz gibi karşınıza kadar geldim ve burada kendimi ifade ediliyorum. Benim durumumda olanların seslerini yansıtabiliyorum” diye konuştu.

Kendisine bu imkanları sağlayan Tarhan'a sonsuz teşekkürlerini ileten Şahin, Meliha Okur'un ekonomiye dair sorularını da yanıtladı. Şahin, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik sıkıntının ancak daha fazla üreterek aşılabileceğine dikkat çekti.