Mezitlililer sekizinci hobi bahçesine kavuşuyor

Vatandaşların toprak ve doğayla daha fazla zaman geçirmesi amacıyla Mezitli Belediyesi'nin hayata geçirdiği hobi bahçeleri çoğalıyor. Mezitli'nin sekizinci, Tece'nin ikinci hobi bahçesi için kura çekimi yapıldı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği çekilişte, vatandaşlar kurayla hobi bahçesini kullanmaya hak kazandı.

Gerçekleşen kura çekimini vatandaşlar kendi aralarında yaparken, her biri 50 metrekare olmak üzere hobi bahçeleri yeni sahiplerini buldu. Toplumsal hayata katılımın arttırılmasına önemli katkılar sunan hobi bahçesinin sekizincisini hayata geçirmiş olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Hobi bahçesi projemiz yoğun ilgi görüyor. Biz de elimizden geldiği ölçüde kentimizin her yerinde bu alanların çoğalması için çalışıyoruz. Çünkü Mezitli Belediyemizin hayata geçirdiği hobi bahçelerimiz artık sosyal ve kültürel buluşma yerlerimiz oldu. Diğer bölgelerde yaptığımız bahçelerde, vatandaşlarımız bir aile gibi oldular. Kendi aralarında Hobi Bahçesi komşulukları kurdular. Birbirleriyle dayanışma içerisindeler ve hatta kısır günleri gibi çeşitli etkinlikler yapıp bizleri de davet ediyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.

Bir tanesi çocuklarımız için olmak üzere Mezitli'nin 8 ayrı noktasında toplamda 300'e yakın 'hobi bahçesi'nin aktif olarak kullanıldığını hatırlatan Tarhan, "İnsanlar kendi balkonlarında ve bahçelerinde toprakla uğraşmayı çok seviyorlar. Bunu göz önünde bulundurduk. Çok fazla toprağa uzak kalmadığımızı düşünsek de aslında farkına varmadan topraktan uzaklaşıyoruz. Hobi bahçesi projesi de aslında çok önemli bir proje. Vatandaşlarımız burada toprakla buluşuyor. Sebze ve meyve ihtiyaçlarını kendi elleriyle ürettikleri bitkilerle karşılıyorlar. Projemizi ilçemizin çeşitli yerlerine yapmaya devam edeceğiz. Hobi bahçesi ailesine katılan yeni vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.