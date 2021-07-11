Mezitli'nin çocukları yeteneklerini geliştiriyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını Dilek Yıldırım yönetiminde, Mezitli Belediyesi Sanat evi içerisinde bulunan Oda Tiyatrosu salonunda gerçekleştiren Çocuk Tiyatrosu, iyi oyuncu olmanın yanı sıra çocukların becerilerini keşfetmesi, kendilerini ifade edebilmesi ve iyi birer oyuncu olabilmesi için çaba sarf ediyor. Çalışmalara katılan çocuklara, yeteneklerini sergileme, doğru nefes alma, doğru duruş gibi konularda eğitimler veriliyor. Eğitmenler eşliğinde eğitim alan çocuklar, başarılı performanslarıyla geleceğin tiyatrocuları olma yolunda önemli mesafe kat ediyorlar.

İlk çalışma döneminde kadınlara ağırlık verdiğine dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “İkinci çalışma dönemimizin ana konusu olarak ise ‘eğitim' ve ‘çocuklar' olarak belirlemiştik. Bunun önemli bir ayağı olan Çocuk Tiyatrosu kurulması konusunda çocuklarımız uzman eğitmenlerimiz eşliğinde çalışmalara devam ediyor. Mezitli Belediyesi Çocuk Tiyatrosunda yetişecek çocukların hepsi, oyuncu olmasalar bile iyi birer tiyatro seyircisi olacaklar. Bu çocuklarımız Mezitli'de tiyatronun ve sanatın yaygınlaşmasına öncülük edecekler. Önümüzdeki süreçte gençlik tiyatrosu da kurarak Mezitli'de kültür ve sanatı daha yukarılara taşıyacaklar. Bu alanda öncülük eden eğitmenlerimize, büyük özveri göstererek çalışmalara başlayan çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ederim” dedi.