Mezitli'nin eski belediye başkanı Savcı hayatını kaybetti

Mezitli Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Mustafa Savcı yaşamını yitirdi.

Mezitli Belediyesi'nde 1968-1973 döneminde belediye başkanlığı yapan Mustafa Savcı için Mezitli Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mezitli Belediyesi'nde tören düzenlendi. Mustafa Savcı'nın tabutunu vatandaşlarla birlikte taşıyan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, üzüntülerini de dile getirdi.

Savcı'nın ailesinin de katıldığı cenaze töreninde konuşan Tarhan, Mustafa Savcı'nın çok önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Mustafa ağabeyimizi yaklaşık 35 yıldır tanıyordum. Kendisi köyden kentleşmeye ilk adımı atmış bir kişidir. Mezitli Belediyesi'ni kurmak için çok büyük fedakârlıklar yapmış, kendi araçlarını belediyeye tahsis etmiş, belediye çalışanlarının parasını kendi cebinden ödemiştir. O dönemler çok ciddi zorluklar çekmiştir. O zamanlar belediyenin ana hizmet binasının ve araçlarının olmaması çok önemli sorunlardır. Bunu unutmamak gerekir. Bu tür değerlerimizi belediyemizin unutmaması gerekir. Her zaman gönlümüzde, saygıdeğer, beyefendi kişiliği ile unutulmayacak bir isim olarak kalacaktır" dedi.

Yapılan törenin ardından Savcı'nın cenazesi Mezitli Mezarlığında toprağa verildi.