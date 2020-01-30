Mezitli'nin gönüllü kadınları, turunç reçeli yaparak kız çocuklarını okutuyor

Menderes Mahallesi Gönüllüleri, yaptıkları turunç reçellerini satarak elde edecekleri gelirle 13 kız öğrenciye eğitim desteği verecek.

Mezitli Belediyesi Gönüllü Evi kadınları, kız çocuklarının eğitimi için yeniden kolları sıvadı. Turunç reçeli sezonunu başlatan gönüllü kadınlar, bağışçılardan ve satın alınarak temin edilen turunçları, özenle hazırlayarak reçel haline getiriyor. Daha sonra özel hazırlanmış kavanozlara doldurulan reçeller, Mersin'de olduğu kadar şehir dışında da büyük rağbet görüyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üretilen reçeller satılarak öğrencilere verilen desteğin kesintiye uğramaması hedefleniyor. Gönüllüler, bu üretimleriyle eski bir Mersin geleneği olan turunç reçelinin de yaygınlaşmasını sağlıyor. Özellikle sağlık alanında pek çok faydası bulunan turunç reçeli yapılması amacıyla bir araya gelen kadınlar, boş zamanlarını değerlendirmenin yanında öğrencilere eğitim desteği sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ediyorlar.

“13 kız çocuğumuzun okumasını sağlayacağız”

Aralarında Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan'ın da yer aldığı gönüllüler adına konuşan Menderes Mahallesi Gönüllü Evi Başkanı Afitap Duru, “Mersin'in sembollerinden olan turunç meyvesinden ürettiğimiz reçellerimizi satarak, 13 kız çocuğumuzun okumasını sağlayacağız. Bu yolla kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamanın yanında Mersin'in çok önemli bir değeri olan turunç reçeli ile de kentimizin tanıtımına katkı sağlamış olacağız. En büyük kültürel zenginliklerimizden birisi olan turunç reçelini herkese göstermiş olacağız. Başta şeker hastalığı olmak üzere sayısız rahatsızlığa faydası bulunan turunç reçeli inanıyorum ki gelecekte daha fazla talep edilir hale gelecek” dedi.

“Gönüllülerimiz gurur duyulacak işler gerçekleştiriyor”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı açıklamada, gönüllülerin yaptıkları çalışmaların çok değerli ve özel olduğunu belirterek, belediyelerinin en büyük gücünün halkının verdiği destek olduğunu söyledi. Özellikle kadınları her türlü çalışmalarda yanlarında bulmaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Benim en çok önem verdiğim gönüllülük anlayışı ile vatandaşlarımız hiçbir karşılık beklemeden gurur duyulacak başarılara imza attılar. Pek çok çalışmamızda yanımızda hissettiğimiz gönüllülerimiz şimdi de kız çocuklarının okutulması için turunç reçeli üretiyorlar. Belediyemize mekan sağlamak dışında hiçbir yükü olmayan gönüllülerimize canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.

“Her vatandaşımızı gönüllü olmaya davet ediyoruz

Mezitli'de herkesin gönüllü olarak belediyeye destek olmasını isteyen Tarhan, “Mezitli, örgütlü bir toplum olacak demiştik. Bu anlamda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de gönüllü evlerimiz. İlçemizin çeşitli yerlerinde açtığımız gönüllü evimize gelen her vatandaşımız, burada sanatsal faaliyetlerini yürütüyor. Türkiye'de bu tür çalışmalar yapmak oldukça zor, çünkü sosyal devlet ilkesi maalesef daha hayata geçmedi. Biz Mezitli'de zor olanı başarıyoruz; ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı tek bir çatı altında toplayarak başardık. İlçe halkı bizleri seviyor, birçok etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.