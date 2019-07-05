Mezitli'nin önümüzdeki 30 yılı planlanıyor

1/5000'lik uygulama imar planının Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilmesi sonrası Mezitli Belediyesi Planlama Müdürlüğü tarafından 1/1000'lik plan çalışmaları devam ediyor.

Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalarda etaplama sınırı içerisine giren ilgili mahallelerin muhtarları, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının Mersin şube ve temsilcilikleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile bilgilendirme, görüş ve önerilerin alınması amacı ile toplantılar düzenleniyor. 1/5000'lik plan doğrultusunda çalışmaları katılımcılık ilkesi doğrultunda sürdürdüklerini ifade eden Planlama Müdürü Özge Yalçın, 1/1000'lik uygulama imar planının bölgenin sorunlarına kökten çözüm sağlamak, çağdaş konutlar ve sosyal donatı alanları ile halkın yaşam standardını yükseltmek amacıyla tasarlandığı bilgisini verdi.

1/1000 ölçekli uygulama imar planını çağdaş planlama anlayışı ile hazırladıklarının altını çizen Mezitli Belediye başkanı Neşet Tarhan, “Planlama Müdürlüğümüzde görev yapan arkadaşlarımız son derece hassas bir biçimde 1/5000'lik plan ışığında çalışma yürütüyorlar. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirmeler yapılarak Mezitli'mizin önümüzdeki 30 yılını planlamayı amaçlıyoruz. Bu sayede sosyal donatı alanlarına daha fazla yer ayrılacak, eğitim ve sağlık tesisleri, ibadethane, sosyal ve kültürel yapı alanları gereksinimler ışığında işaretlenecek. Yeşil alan miktarı en üst seviyeye çıkarılacak” dedi.

Modern şehircilik anlayışını ihtiyaç olan her bölgeye taşımak için çalıştıklarını belirten Tarhan, "Büyük emek ve titizlikle hazırladığımız imar planımız son aşamaya geldi. İlçemizde vatandaşlarımızı daha çağdaş yaşam şartlarına kavuşturacak, bölgeyi kentle bütünleştirecek, sağlıklı şehir kavramının benimsendiği bir plan tasarladık. Son derece büyük önem verdiğimiz planımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.