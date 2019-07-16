Mezitli'nin üretici kadınlarına belediyeden Şanlıurfa turu

Harran Ovasının güzellikleri arasında yürüyüş yapan kadınlar, Balıklı Göl ve Kumaş Pazarını da gezdi.

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarında tezgah açan kadınlar, Başkan Tarhan'a Şanlıurfa'yı gezmek istediklerini söyleyerek destek istemişlerdi. Kadınlara söz veren Tarhan, bu isteği yerine getirerek üretici kadınları Şanlıurfa'ya gönderdi. Kadınlar, Harran Ovası, Balıklı Göl, Kumaş Pazarı, Halfeti'nin güzelliklerini yakından gördü. Bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri arasında yürüyüş yapan kadınlar, bol bol da alışveriş yaptı. Harran'daki tarihi kalıntıları ve yerleri de ziyaret eden kadınlar, bir süre Harran Ovası'nda yürüyüş yaptı. Daha sonra Halfeti'yi gezen kadınlar, Balıklı Göl'de dilek tuttu, fotoğraf çektirdi.

Neşet Tarhan'ın yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla Mezitli'de yaşayan kadınların son derece şanslı olduğunu ifade eden kadınlar, “Başkanımız Neşet Tarhan göreve gelirken ‘Mezitli'de yaşayan herkes en az benim kadar mutlu olsun istiyorum' demişti. Başkanımızın çalışmaları ile biz kadınlar daha iyi durumdayız. Başkanımızdan Şanlıurfa gezisi talep etmiştik. Yaptığımız bu kısa gezi ile oradaki güzellikleri görme fırsatı bulduk. Bize bu imkanı sağladığı için başkanımıza teşekkür ederiz. Bu gezi kadınlarımızın ömür boyu unutamayacakları bir anı olarak kalacak” dediler.

Belli dönemlerde kadınların istekleri üzerine Anıtkabir, Çanakkale, Konya, Mardin gibi farklı yerlere gönderdiklerini ifade eden Başkan Tarhan da “Kadınlarımızdan Şanlıurfa'ya gitme talebi gelince elimizdeki tüm imkanları kullanarak çok sayıda kadınımızı Şanlıurfa'ya gönderdik. Şanlıurfa'ya yaptıkları kültür gezisinde kadınlarımız o bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerken, bizim Mezitli'yi de oralara taşıdılar. Kadınlarımız günlük koşuşturmacaları arasında rahat bir nefes alma şansı yakaladı. Gönül isterdi ki, tüm kadınlarımızı bu geziye götürebilelim. Ancak gitme talebinde bulunanlar arasından kura ile belirlediğimiz 45 kadınımız, Şanlıurfa'yı tüm yönleriyle gezme ve tanıma şansı yakaladı. Orada dostluklar edindi” diye konuştu.