Mezitli'ye 150 yataklı devlet hastanesi yapılacak

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın geçtiğimiz aylarda Ankara'da gerçekleştirdiği temasları sonuç vermeye başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekilli Lütfi Elvan, Başkan Tarhan'ı arayarak, Kuyuluk'ta 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacağı müjdesini verdi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, bazı kamusal alanların kullanımı ve plan sorunlarının çözümü dolayısıyla 23 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'ya giderek, Mersin Milletvekili Elvan ile görüşmüştü. Tarhan'ın, Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette; bürokrasiye takılan çalışmaların harekete geçmesi, ilçenin kalkınması ve güzelleşmesi adına dile getirdiği istekleri sonuç verdi. Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan'ı telefonla bilgi veren Elvan, Mezitli Kuyuluk bölgesinde 200, 201 ve 205 numaralı bölmelerde 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacağını bildirdi.

"Alan, hastane yatırımı için hazır"

Gelişmelerle ilgili açıklama yapan Başkan Tarhan, Mezitli'de yaklaşık 44 dekarlık alana yeni devlet hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezi yapılacağından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Ankara'da gerçekleştirdiği temasların sonuç vermeye başladığını belirten Tarhan, “İlçemizin kalkınması ve güçlenmesi adına yaptığımız çalışmalar halkımız istekleri doğrultusunda ilerliyor. Halkımız istiyor, biz gerekli çalışmalarımızı başlatıyor ve mücadelemizi veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Ankara'da Mersin Milletvekilimiz Elvan ile görüşerek, yine ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini, kent içinde kalmış ihtiyaca cevap vermeyen ve gelişme olanağı olmayan bölgelerin canlanması konusunda görüşmeler sağlamıştı. Bugün de Bakanımız Lütfi Elvan arayarak, Kuyuluk bölgesinde bulunan yaklaşık 44 dekarlık alana yeni devlet hastanesi için çalışma başlatacaklarını ifade etti. Bu bizi oldukça mutlu etmiştir. İmar plan çalışmaları tamamlanmış olan söz konusu alan, hastane yatırımı için hazır durumdadır. 2020 yılı başında tamamlanacak hastane projesi tarafımızca hızla ruhsatlandırılacak ve akabinde inşaat ihalesi gerçekleştirilecektir” dedi.