Mezitli'ye 3'üncü anaokulu yapılacak

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesine 3'üncü anaokulu yapılacak. Mezitli Belediyesi, Merkez Mahallesinde belediyeye ait arsayı anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı. İki katlı anaokulunun ismi ‘Mezitli Belediyesi Anaokulu' olacak.

Hayırseverlerin desteğiyle ilçeye çok sayıda eser kazandıran Mezitli Belediyesi, bu kez Milli Eğitim Müdürlüğüne bu amaçla arsa bağışında bulundu. Daha önce Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinin ardından inşaatı halen devam eden Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evini Mezitli'ye kazandıran Mezitli Belediyesi, Merkez Mahallesinde bulunan belediyeye ait arsayı anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı. 25 yıllığına tahsis edilen arsa için Anaokulu ruhsatı da verildi. İki kat üzerinde toplam bin 381 metrekarelik kapalı alana sahip olacak olan anaokulunun ismi 'Mezitli Belediyesi Anaokulu' olacak ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim öğretime açılacaktır.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, görevde olduğu ilk 5 yıllık döneminde çalışmalarını kadınlar üzerine kurguladıklarını belirterek, “İkinci 5 yıllık dönemimizde de kadınlarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu dönemimizde ağırlıklı olarak çocuklar ve eğitim konularına eğilmeye çalışacağız. Çok sayıda anaokulu yapacağız. Anaokulu yapmak için birçok iş insanı var daha sırada, yer arayışındayız. Bunun yanında devletimizin eğitim alanında yapmak istediği yatırımlara da destek vermek istiyoruz. Artık herkes çocuklarını en uygun koşullarda, en iyi anaokullarına götürsün istiyoruz” dedi.