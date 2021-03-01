Mezitli'ye araç muayene istasyonu açılıyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine araç muayene istasyonu açılacağı bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adana-İçel-Hatay Araç Muayene Hizmetleri Yapım ve İşletim A.Ş. (TUVTÜRK) arasında yapılan protokol ile Mezitli'ye araç muayene istasyonu açılmasına karar verildi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve TUVTÜRK Genel Müdürü Naci Menteş'in imzaladığı protokol uyarınca, Mezitli Deresi Güneş Parkın kuzeyinde açılacak istasyon, haftada 6 gün hizmet verecek.

Anlaşma ile istasyonun mart ayı itibariyle hizmete girmesi planlandı.

Araç muayene hizmetini kente yaşayanların ayağına getirdiklerini ifade eden Genel Müdür Menteş, “Mezitli halkına daha yakın olabilmek adına seyyar istasyonumuzu sabit hale getirip hizmete sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, bundan sonra Mezitli halkı kendisine daha yakın bir mekanda hizmet alabilecek. Belediye yönetimi bize bu konuda çok yardımcı oldu. Her konuda desteklerini gördük. Halka hizmet noktasında belediyemizle birlikte projeyi yakın zamanda usulüyle sonuçlandıracağız” dedi.

Mezitli'nin her geçen gün daha gelişip büyüdüğüne dikkat çeken Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “Yaptığımız bu anlaşma ile Mezitlilileri çok önemli bir zaman ve para kaybından kurtarmış oluyoruz. Artık muayene istasyonu, vatandaşlarımızın başka ilçelere gitmesine gerek kalmadan ilçemizde de hizmet verecek. Konum olarak önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan Kültür Merkezimizin kuzey batısında, Mezitli deresi kenarında mart ayı sonunda faaliyete girecektir” diye konuştu.