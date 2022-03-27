Mezitli'ye Otizm Köyü kuruluyor

Mezitli Belediyesi, Mersin'de bir ilki daha gerçekleştirerek Otizm Köyü kuruyor. Otizm Köyünün temmuz ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de bulunan eski Mezitli Stadyumunun yanında yer alan 6 bin 200 metre kare yüzölçümüne sahip alanında yapılması planlanan Otizm Köyü projesinde, 7 adet atölye, mini amfitiyatro, mini bisiklet parkuru, masa tenisi aktivite alanı ve hobi bahçeleri bulunuyor. Duyu bütünleme birimi, günlük yaşam becerileri atölyesi, sakinleşme odası, müzik atölyesi, resim ve sanat atölyesi, mutfak atölyesi, idari birim gibi bölümlerin planlandığı Otizm Köyü ile otizmlilerin bireysel becerilerini geliştirmesi ve sosyal hayatın içerisine optimum seviyede katılımlarını sağlaması hedefleniyor.

İlgili sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak projelendirilen Otizm Köyü, gençlerin aileleriyle güzel zamanlar geçireceği pek çok ihtiyaca cevap verecek. Otizmli olmalarına karşın sanatta, bilimde deha olarak kabul edilen isimleri hatırlatan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Albert Einstein, Bill Gates, Michelangelo, Mozart, Steve Jobs, Isaac Newton, Nikola Tesla, Charles Darwin gibi isimlerin dünyaca ünlü değerler olmaları ortak özelliklerinin otizmli bireyler olmalarıdır. Ancak doğru eğitim verilerek doğru yönlendirilince dünyaya bilimde, sanatta, felsefede önemli katkılar sunan büyük değerler haline geldiler. Bunlar gibi yüzlerce isim daha sıralayabiliriz. En kısa biçimde insanların çocukluktan başlayarak tüm yaşamını etkileyen bir davranış bozukluğu olarak adlandırabileceğimiz otizm konusunda farkındalık oluşturmak toplumsal bir görevdir” dedi.

Tüm özel desteğe ihtiyaç duyan bireylerin olduğu gibi otizmlilerin toplumda daha fark edilir olması için çok önemli projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Tarhan, “Mezitli Belediyesi olarak desteğe ihtiyaç duyan tüm bireylerin olduğu gibi otizmli bireylerimizin de toplum içerisinde farkına varılması ve önlerindeki engellerin kaldırılması adına çalışmaya devam ediyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmaların yanında otizmliler konusunda yeni projelere imza atıyoruz. Otizmin farkına varılması ve desteklenmesi durumunda ne büyük işler başarabileceklerini göstermek adına Mert Ünsal adındaki genç arkadaşımızın yaşamını bir kısa film yaparak kamuoyuna sunduk. Doğumundan itibaren Mert'in yaşadıkları, karşılaştıkları zorluklar ve ailesinin mücadelesini anlattığımız filmimiz, Bolu'da 14. Uluslararası Kısa Film Festivalinde ikincilik ödülü aldı” diye konuştu.

Hazırlanan projenin otizmli bireylerin toplumsal uyumunu ve yeteneklerinin geliştirilmesi için önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Tarhan, “Bunun yanında ihale aşamasında olduğumuz ve temmuz ayı ile birlikte açılışını yapacağımız Otizm Köyümüzde bu vatandaşlarımızın toplumsal uyumu, yeteneklerinin farkına varması ve üretken hale gelebilmesini sağlamayı hedefliyoruz. 6 bin 200 metrekare alanda 7 farklı atölyenin yer alacağı Otizm Köyünde mini amfi tiyatro, mini bisiklet parkuru, spor aktivite alanları ve hobi bahçeleri yer alacak. İlgili sivil toplum örgütleri ile işbirliğine giderek projemizin daha verimli çalışmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Temmuz ayında faaliyete başlayacak"

Projenin temmuz ayında faaliyete geçmesini planladıkları bilgisini veren Tarhan, şöyle devam etti; "Mersin'de yaklaşık 2 bin 500 otizmli olduğu söyleniyor ki, bu az bir rakam değil. Toplumumuzun otizmli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırma adına farkında olmaları gerekiyor. Otizmin farkında olmamız için otizmli bir yakınımızın olması da gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenmede otizmli bireylere karşı anlayışlı olmamız ve onları ayırmadan yanlarında durmamız çok önemli. Çünkü otizm, toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Çünkü onlar toplumun en özel üyeleri. Otizm onların seçimi değil. Onların bir tek gereksinimleri var; o da bizim onları kabullenmemız. Otizmle mücadelede doğru bilgilenmek, erken tanı, özel eğitim, bakım ve sağlık hizmetlerini iyileştirilmesi son derece önemlidir. Onlara fırsat verilirse özel yetenekleri olduklarına inanıyorum. Pes etmek asla olmamalı, Einstein, Mozart, Newton da aynı yoldan geldiler ve dünyanın parlayan yıldızları olmayı başardılar. Bizim çocuklarımızın da aynı yetenekle ortaya çıkmaması için hiçbir engel yok."