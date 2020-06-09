Mezitli'ye özel tasarım yeni bir çocuk gündüz bakım evi yapılacak

100 öğrenci kapasiteyle yapılacak çocuk gündüz bakım evinde minikler, yeşille iç içe eğitim alacak.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, hayırsever desteğiyle yeni bir eğitim kurumunu daha hayata geçiriyor. Bugüne kadar Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi, Mezitli Belediyesi Mehmet Altunören Gençlik Merkezi, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane, Davultepe Aktif Yaş Alma Merkezi, Gülbahar Özmen Aktif Yaş Alma Evi gibi çok sayıda hizmet kazandıran hayırseverlerin katkısıyla Mezitli'ye yeni bir okul öncesi eğitim kurumu yaptırılıyor.

Çocuklar yeşil ile iç içe eğitim alacak

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tamamı hayırsever Danyal Kubin tarafından yaptırılacak çocuk gündüz bakım evinin adı Enis-Necip Tüyeni olacak. 100 kişi kapasiteli olacak yeni çocuk gündüz bakım evinin gerekli olan tüm mekanları ile projesi Danyal Kubin tarafında özel olarak tasarlandı. Tek katlı olacak yapıda iç avlular çocukların yeşil ile beraber vakit geçirmeleri amacıyla planlandı.

Akdeniz Mahallesinde bulunan belediyeye ait olan 3 bin metrekarelik alanda yapılacak çocuk gündüz bakımevi ile ilgili protokol Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve hayırsever işadamı Danyal Kubin arasında imzalandı.

“Yeni yapılacak eğitim kurumları için model olacak”

Korona virüsün etkileri nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan imza töreninde Kubin, Başkan Tarhan'a uygulamayı planladıkları projenin ayrıntılarını anlattı. Proje ile ilgili her detayı özel olarak çalıştıklarını ifade eden hayırsever Kubin, “Bölgenin en iyi çocuk gündüz bakım evine sahip Mezitli'de çok daha özel bir eğitim kurumu için proje geliştirdik. Mezitli'ye yakışır biçimde, çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları adına tüm detayları özel olarak düşünülmüş bir plan hazırladık. Bu kurum sadece çocukların eğitim aldığı değil, doğayla, hayvanlarla iç içe olduğu özel bir yapı olacak. Yapacağımız bu yapının yeni yapılacak eğitim kurumları için model olacağını düşünüyorum. Mezitli'ye hizmet için gece gündüz çalışan ve bize böylesi bir fırsat sunan Başkanımız Neşet Tarhan'a özel olarak teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa sürede projeyi bitirerek belediyemize teslim edeceğiz” dedi.

“Mezitli halkının başkanına güveni, hizmet olarak dönüyor”

Mezitli'nin çok özel bir kent olduğunun altını çizen Başkan Tarhan da birçok tesisi hayırseverlerin desteğiyle yaptıklarını hatırlattı. Mezitli'ye yeni bir eğitim kurumu kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Tarhan, “Mezitli halkı belediyesine ve başkanına güveniyor. Bu güvenin sonucu da Mezitli'ye yine hizmet olarak dönüyor. Her yaştan insanımıza hizmet edecek kurumlarımızı iyiliksever insanlarımızın destekleriyle yaptık. Hepsi de sağlıklı şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Dünya genelinde yaptığı dev projelerle tanınan değerli işadamımız Danyal Kubin, böyle bir proje yapmak istediğini ifade edince arkadaşlarımız gereken çalışmayı yaptı ve kendilerine yer gösterdik. Çok özel bir çocuk gündüz bakım evini daha hayata geçireceğiz. Projenin ayrıntılarını görerek bu protokolü hazırladık. Mezitli'ye hayırlı olsun” diye konuştu.

“En büyük gücümüz, Mezitli halkının desteği”

Mezitli Belediyesinin en büyük gücünün Mezitli halkının verdiği destekler olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Mezitli'de yaşayan iyi insanların desteğiyle belediyemizin yükü büyük oranda hafiflemektedir. Özellikle yaşadığımız korona salgını döneminde bu gücü daha iyi hissettik. Dünya genelinde virüs nedeniyle insanlar zor durumda kalırken, devletler ekonomik olarak sıkıntıya düşmüşken, bu süreci en az hasarla atlatan belediyelerden birisi olduk. İnsanlara maske, dezenfektan ve gıda kolisi ulaştırmada hiçbir sorun yaşamadan, talep eden tüm vatandaşlara ulaşmasını sağladık. Bunu yaparken de belediyemizin bütçesinden tek kuruş harcamadık. Hepsi Mezitli'nin iyi insanlarının dayanışması sonucunda en sağlıklı biçimde ihtiyaç sahibine ulaştı. ‘Ben maskeye ulaşamadım' diyen bir kişi bile olmadı” ifadelerini kullandı.