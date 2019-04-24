MGC Başkanı Demirtaş'tan ‘nükleer faydalıdır' iddiasına yalanlama

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş, ‘nükleer faydalıdır' dediği iddiasıyla hakkında yapılan haberleri yalandı. Söz konusu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını belirten Demirtaş, “Nükleer güç santraline ilişkin ‘faydalıdır' şeklinde bir beyanım ve açıklamam kesinlikle olmamıştır” dedi.

MGC Başkanı Demirtaş, bazı yerel gazetelerde, nükleer santrallere ilişkin haberlerin yer alması üzerine açıklama yaptı. Kısa bir süre önce Mersin'den ve Türkiye'nin çeşitli illerinden heyetlerin katıldığı, Rusya'da düzenlenen Atomexpo 2019 fuarına, içinde gazetecilerin de yer aldığı bir grup ile birlikte kendisinin de katıldığını ifade eden Demirtaş, “Rusya'da düzenlenen bu fuarda nükleer güç santraline ilişkin ‘faydalıdır' şeklinde bir beyanım ve açıklamam kesinlikle olmamıştır. Buna rağmen, yayın yapan bazı gazetelerin manşetine taşıdığı ‘Gezdim gördüm nükleer faydalıdır' başlıklı haberler, asla gerçekleri yansıtmamaktadır. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş olarak da böyle bir açıklama yapmam da söz konusu olamaz. Evet, üzülerek bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, benim dile getirmediğim bir açıklama basına servis edilmiştir. Haberi tekzip ediyor ve benimle alakalı olmayan ‘nükleer faydalıdır' şeklinde bir beyanatım olmadığını kamuoyunun bilgilerine arz ederim” dedi.