MGC Başkanı Tepe: "Aşılama tüm gazetecileri kapsamalı"

Kaya Tepe, korona virüs aşılama programında sadece basın kartı taşıyan ve basın iş yasası ile çalışan gazetecilerin dahil edilmesini olumlu bulduklarını ancak programın bütün gazetecileri kapsaması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü sahada çalışıp da basın kartı olmayan ve basın iş yasasına göre çalışamayan birçok meslektaşımız var" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşılama programı kapsamındaki öncelikli gruplara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca verilen basın kartı taşıyan gazetecileri ve basın iş yasası ile çalışan gazetecileri ekledi. Bu kapsamda, mesleği aktif yaptığı halde basın kartı olmayan ve basın iş yasası ile çalışamayan gazeteciler programın dışında kaldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan MGC Başkanı R. Kaya Tepe, pandemi sürecinin tüm gazetecileri etkilediğini, özellikle sahada çalışanların büyük bir risk altında olduğunu ve bir an önce aşılanma programına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarından sonra belki de en çok etkilenen meslek grubunun basın mensupları olduğunu dile getiren Tepe, "Gazeteciler tüm kriz dönemlerinde olduğu gibi pandemide de ön saflarda yer alarak mesleklerini ifa etmeye çalıştılar. Bu süreçte gazetecilerin büyük bir risk altında olduğunu her fırsatta dile getirdik. Gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her mecrada gazetecilerin aşılama programında öncelikli gruba alınması gerektiğine dikkatleri çektik ve bu konuda görüşmeler yaptık ilgili kurumlarla. Sonunda gazeteciler programa dahil edildi ancak sadece basın kartı olan gazetecilerin ve basın iş yasası ile çalışan gazetecilerin aşılanması eksik bir uygulamadır. Bu şartları taşımayan ancak sahada risk altında çalışan, bu mesleğe emek veren çok fazla meslektaşımız bulunmakta. Dolayısıyla tüm basın mensuplarını kapsayıcı bir uygulama yapılması gerektiğine inanıyoruz. Tüm gazetecilerin programa dahil edilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.