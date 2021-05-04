MGC ile Ortadoğu Hastanesi arasında 'sağlık protokolü' imzalandı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) ile Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi arasında, kentteki gazetecilere sağlık indirimini öngören ‘sağlık protokolü' imzalandı. Protokolle gazeteciler, hastanedeki muayene ve tedavilerden indirimli yararlanacak.

MGC Başkanı Kaya Tepe, Ortadoğu Hastanesi'nin kentin en değerli sağlık kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Özellikle son dönemde yaptığı yatırımlar kentimiz adına gurur verici. Bu dönemde sağlık çalışanları çok önemli. Basın çalışanları olarak bu dönemde hep sahada görev aldık. Bu protokolün gerek olmadığı bir dönem yaşamak isteriz. Hayatın olağan akışında bunlar oluyor. Ama bu dönemlerin yaşandığı zamanda da bir dost elinin bize el uzatmasını isteriz. Ortadoğu Hastanesi bu durumlarda bize bir dost elini uzatacaktır. Protokole gerek olmadan zaten daha önceden bize destek sunuyordu. Protokolle resmileştirmiş olduk. Hayırlı olsun" dedi.

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Eski Başkanı Engin Şahin, tüm insanlığın çok ağır bir salgınla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, "Burada değerli basın mensupları ve aile üyeleri ile yakınlarına destek olmaktan son derece mutluyuz. Bahsettiğiniz gibi iç içe bir aileyiz zaten. Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi bu kentin hastanesi. 220 yatakla, onkoloji ve kardiyoloji bölümüyle hizmet veren başarılı bir hastaneyiz. Pandemi döneminde de vatandaşlarımıza gereken hizmeti sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Cemiyet üyelerine zaten destek oluyorduk, bunu resmiyete döktüğümüz için son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sağlık protokolü imzalandı.