MGC'de kongre heyecanı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) ekim ayında yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunda, gazeteci İbrahim Yalçıner başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Adaylığını, MGC merkezinde düzenlediği toplantıda duyuran Yalçıner, olağanüstü kongre sürecini ve neden aday olduğunu anlattı. Demokratik siyasal düzenlerde herkesin bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce ve çeşitli iletişim yollarıyla bunu ifade edebilme ve eleştiri hakkına sahip olduğunu belirten Yalçıner, "Bütün bunlar ancak basın yoluyla gerçekleşebilir. Bu nedenle özgür ve bağımsız basın, demokrasilerin olmazsa olmazıdır" dedi.

"Gazetecilik bu nedenle toplumsal yaşam açısından çok önemli bir meslektir" diye devam eden Yalçıner, "Gazetecinin hakları toplumun haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün temelidir. Gazeteci bu hakkını meslek ilkeleri ve ahlakı çerçevesinde kullanır. Gazetecilik büyük bir sorumluluktur. Gazeteci her şeyden önce halka karşı sorumludur. Halkın haber ve bilgi almasının güvencesi gazetecidir. O nedenle gazeteci, basın özgürlüğünü dürüst bir şekilde kullanan, her türlü sansür ve oto sansürle mücadele eden kişidir. Haber ve bilgi ticari bir meta değildir. Gazetecilik kamusal hizmettir. Gazeteci de kamu hizmetini yapan kişidir" ifadelerini kullandı.

Böylesine soylu bir görevle karşı karşıya kalan gazetecinin, mesleğini yaparken binbir türlü sıkıntı, zorluk ve çeşitli düzeylerde baskılarla karşılandığını kaydeden Yalçıner, "Bu durum gazetecileri, gerek hakları açısından, gerek mesleğini daha iyi koşullarda en iyi biçimde yapması açısından birlik olmaya ve birlikte mücadele etmeye mecbur bırakmaktadır. Mersin Gazeteciler Cemiyeti bu nedenle vardır. Ve ancak bu ihtiyacı karşıladığı oranda varlığını sürdürebilecektir" şeklinde konuştu.

Yalçıner, seçilmesi halinde yapacağı projeler ve etkinliklerden de bahsederek, ekim ayında yapılması planlanan MGC'nin olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.