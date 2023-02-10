İhlas Haber Ajansı

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MGC'den afetzedelere yardım eli

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) depremzedelere ulaştırmak için yardım kampanyası başlattı.


Kahramanmaraş merkezli 10 kenti etkileyen depremler nedeniyle ülke genelinde yardım için seferberlik başlatıldı. Mersin Gazeteciler Cemiyeti de “Şimdi birlik zamanı, depremin yaralarını birlikte saralım” diyerek yardım kampanyası başlattı.


MGC merkez binasında toplanacak olan mont, kaban, atkı, bere, battaniye, eldiven, yün içlik, cep ısıtıcısı, ısıtıcı, uyku tulumu gibi malzemeler Mersin Valiliği ve AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edilecek.

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