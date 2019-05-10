MGC'den Başkan Gültak'a ziyaret

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Gültak, yoğun bir hizmet temposuna başladıklarını söyledi. Belediyenin giriş katında personel görevlendirildiğini, gelen vatandaşların sorun ve taleplerinin dinlenip kayıt altına alındığını söyleyen Gültak, “Bu personellerimiz, gelen vatandaşlara ilgili bürokrat arkadaşımızın odasına kadar eşlik ediyorlar. Bu sayede belediyeye gelen insanımız beklemek, zaman kaybetmek zorunda kalmıyor” dedi.

“Cumhurbaşkanımız, Akdeniz'i bir şehir olarak görüyor”

Ramazan ayı içinde 13 farklı noktada her gün 6 bin kişilik iftar sofrası kurduklarını belirten Gültak, kentte ilk kez 23 Nisan'da çok farklı ve ses getiren bir kutlama ve etkinliğe imza attıklarını vurguladı. “Önümüzde yeni projeler var ve şu anda bu projelerle ilgili yoğun şekilde çalışıyoruz” diyen Gültak, “Kızılcahamam Kampı'nda görüştüğümüz Cumhurbaşkanımız, Akdeniz'in bir ilçe değil, bir şehir olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız buraya gerçekten farklı ve özel bakıyor. Bu da bizi gerçekten çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

"Yok ile işimiz yok"

Kazanlı ve Karaduvar ile ilgili projeler hazırladıklarını ifade eden Gültak, "Cumhurbaşkanımızdan da alacağımız güçle Akdeniz'i değiştiren ve dönüştüren hizmet ve projelere imza atacağız. Belediyeler bugüne kadar vatandaşa ‘yok' demeye alışmış. Fakat biz ‘yok' demiyoruz, mutlaka çözüyoruz. Açıkçası, ‘yok' ile işimiz yok. Bürokratları da buna alıştırıyoruz. Beş yılın sonunda Akdeniz'de farklı hizmetlere imza atacağız ve farkındalık oluşturacağız. Bunu da inşallah herkes görecek. Kentimizin gazetecileri, sivil toplum örgütleri ve üniversiteleri ile çalışmak ve birlikte projeler üretmek istiyoruz” diye konuştu.

MGC Başkanı Demirtaş da Gültak'a çalışmalarında başarı diledi.