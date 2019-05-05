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MGC'den İsrail'e kınama

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, İsrail ordusunun Gazze şeridi içindeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.


Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze halkına ve Anadolu Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Gazze halkına ve AA nezdinde haberciliğe yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in gazeteciliği hedef alan saldırısı, haberciliğe ve basın özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Bilinmelidir ki, her şart ve koşul altında mesleğini kahramanca yapan gazetecileri bu saldırılar yıldıramaz. Gazze halkına ve Anadolu Ajansı çalışanlarına yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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