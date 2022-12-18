MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türk milletinin ta kendisidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacağını belirterek, "Cumhur İttifakı, Türk milletinin ta kendisidir. Bu ittifak ihanetlere karşı her zaman sur olmuş, set çekmiş, baraj olmuştur. Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya canla, başla, kahramanca direniş göstermiş, bundan sonra da göstermeye aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Bahçeli, Mersin Millet Bahçesi yanındaki miting alanında, partisince düzenlenen '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde vatandaşlara seslendi. Alandaki kalabalığı, "Başı Toroslar kadar dik, gönlü mavi vatan kadar engin Mersinli kardeşlerim" şeklinde selamlayan Bahçeli, "2023, sandık yılıdır, millet iradesinin bir kez daha tecelli edeceği, demokrasi yılıdır. Allah'ın izni, sizlerin desteği ile Çılgın Türklerin yeni bir şahlanış dönemi yaşanacaktır" diye konuştu.

Sözlerini, "Hiç kimse boşuna hayal kurmasın, hiç kimse boş yere hevese kapılmasın. Türkiye zillete düşerek ziyan olmayacak, aciz ve zayıf hale gelmeyecektir" diye sürdüren Bahçeli, "Milletlerin tarihinde kritik ve stratejik dönüm noktaları vardır. Söz konusu dönüm noktaları milli ve tarihi hedeflerin güncellenip, yeni bir güçle serpilmesinin fırsat kapısıdır. Biz bu kapıyı ardına kadar açıp, önümüze çıkacak altın fırsatları yakalamak istiyoruz. Kaldı ki, hakkımızın, hukukumuzun ve parlak hedeflerimizin peşindeyiz. Haysiyetli ve huzurlu bir hayatı tahkim ve tesis gayretindeyiz. Zamanın gerisine düşemeyiz, gelişmelere sahne arkasından bakamayız, hayatın ve hadiselerin akışını uzaktan seyredemeyiz. Atık, etkisiz, pasif, güdümlü, başı eğik, sesi çıkmayan, eline vurulup ekmeği alınan bir pısırıklığa tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü, Türk ve Türkiye yüzyılının cümle kapısı olarak gördüklerini vurgulayan Bahçeli, "Kendimize güveniyor, azil milletimize gönülden inanıyoruz. Türkiye'yi, üzerinde hesapların yapıldığı, oyunların kurgulandığı, müdahale edilir ülke olmaktan çekip çıkarmak istiyoruz. Elbette bu süreç meşakkatli ve zorludur. Aynı zamanda bu süreç, milletinin sevinci ile sevinen, üzüntüsü ile üzülen, bununu yanında milli ve manevi değerlerle bütünleşip tek yürek olan inanmış yüreklere ve yürekli duruşlara ihtiyaç duyacaktır. Hamdolsun bu yürek MHP'de ziyadesiyle vardır. Hamdolsun bu yürekli duruş Cumhur İttifakı'nda mevcuttur" şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı, Türk milletinin ta kendisidir"

Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin ta kendisi, özlemlerinin ve özgüveninin taşıyıcı olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: "Bu ittifak ihanetlere karşı her zaman sur olmuş, set çekmiş baraj olmuştur. Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya canla, başla, kahramanca direniş göstermiş, bundan sonra da göstermeye aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu kutlu emanet zayi edilmeyecek, zillet masalarında meze yapılmasına göz yumulmayacaktır."

"Cumhuriyetin 100. yıldönümünde 1923 anıları tazelenecek, bu suretle geçmiş gelecekle eklemlenecektir"

Konuşmasını Atatürk'ün, 'Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kudret asla bizi yenemez' sözüyle sürdüren Bahçeli, şöyle devam etti: "Allah'a çok şükür dumanımız her yerde tütüyor. Dualarımız, dileklerimiz ve dirayetimiz vatanın her yöresinde dalga dalga yükseliyor. Kardeşlik bağlarımız kırılmadan, vatan sevdamız küllenmeden, millet varlığımız küflenmeden, yöresi ve kökü ne olursa olsun 85 milyon Türk vatandaşı al bayrağın altında bir olmayı kaderi görmekten vazgeçmeden, ne bir infaz hükmü ne de bir yenilgi hüznü bizim semtimize dahi yanaşamayacaktır. Cumhuriyetin 100. yıldönümünde 1923 anıları tazelenecek, bu suretle geçmiş gelecekle eklemlenecektir. 100 yıl evvel kurtuluşumuzun mukavemeti, cumhuriyetin mukadderatı ile birleşmişti. 2023'de de 'Lider ülke Türkiye'nin müjdesi, cumhuriyetin müstesna kazanımlarıyla bu defa sadırdan sahaya, fikirden eyleme, tefekkür alanından taktik safhasına geçecektir. İnancımız budur, irademiz budur, gayemiz ve gayretimiz de bu kutlu amaca yöneliktir. Bu nedenle durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi göstermeyeceğiz."

Alandaki kalabalığa, "Lider ülke Türkiye hedefine destek olacak mısınız, Türk ve Türkiye yüzyılına omuz ve olur verecek misiniz, cumhuriyetin 100. yıldönümünü cumhurun zaferi ile süsleyecek misiniz?" diye sorun Bahçeli, "Evet" cevabı karşısında şöyle devam etti: "Ne mutlu bizlere, bu evetleriniz önümüzü açıyor, gücümüzü daha da kökleştiriyor. Mersin ayaktaysa, suyu tersine çevirmek için çırpınan siyasi güruhun alayı nefessiz kalır. Birlikte atacağımız her adım daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha müreffeh, daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli, daha paylaşımcı bir döneme başlangıçtır. Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir. Bizim bu siyasetimiz ahlaksızlığa karşı namus timsallerinin direğidir. Duruşumuz talana ve yalana karşı faziletin duruşudur. Duruşumuzu hainlere, eli kanlı teröristlere, zillete düşenlere, iç ve dış işgal cephesine karşı korku tanımayan bir duruştur."

"Kararımız net cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

2023 yılında tarihi bir seçim yapılacağını vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Hem cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni belirleyeceğiz. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember gün be gün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir. Samimi ve kesintisiz mücadelemizin gayesi, bu amaçlara ulaşmaktır."

Yolundan dönenlere, davasından cayanlara, çıkarlarına esir düşenlere, dünü ile bugünü arasında uçurum olanlara Mersin'in prim vermeyeceğini belirten Bahçeli, "Ayırmadan, ayrışmadan, ayrı düşmeden hedeflerimize ulaşacağız. Devlete istikrara, millete huzur getireceğiz. Cumhurun seçimi demek, milletin zaferi demektir. İstiklale tutkunuz, istikbale hazırız, lider ülke Türkiye için her zorluğu aşmaya azimliyiz. Ülkümüz uğruna, ülkemiz hayrına hiç bir fedakarlıktan kaçınmama amacındayız. Yüreklerimizin atışı topludur, yürüyüşümüz, istikametimiz dost doğrudur. İman dolu kalbimizle, sağlam karakterimizle sağ duyulu tavrımız zincirlenmiş siyasetçilere tahammülümüz hiç yoktur. Türkiye'yi yenemeyecekler, Türk milletini geçemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar zilletin fermanını kabul ettiremeyecekler" dedi.