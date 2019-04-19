MHP Mersin milletvekilleri Başkan Aktan'ı ziyaret etti

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz, Baki Şimşek ve beraberindeki heyet, 31 Mart 2019 seçimlerinde Silifke Belediye Başkanı seçilen Mücahit Aktan'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Mersin Milletvekili Baki Şimşek, “Mücahit Başkanımız sevilen sayılan bir adayımızdı. Silifkeliler adayımıza sahip çıktılar ve yanında durup başkan yaptılar. Cumhur İttifakında yer alan ilçe teşkilatlarımızla birlikte kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterildi. Ben bu zaferde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başkanımıza görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ise, “Teşkilatımızın tüm mensuplarına, mahalle temsilcisinden üyelerimize, il başkanlığımız ve ilçe başkanlığımızla koordineli bir çalışma yürüttükleri için teşekkür ediyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza, oy veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Silifke'de yeni bir dönemin başlaması vatanımızın ve milletimizin hayrına olacağına inanıyorum. Allah devletimize, milletimize, ülkemize zeval vermesin. Bizim çalışmalarımız devletimizi milletimizi yüceltmek içindir. Rabbim ebet müddet devletimizi daim eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde başarılı çalışmalara hep birlikte imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mücahit Aktan ise, teşkilatın her kademesine teşekkür ederek, “Silifkeli olarak Silifke'ye hizmet edeceğim için çok mutluyum. Öncelikle Belediye Başkanlığını kazanmamızda gecesini gündüzüne katarak çalışan başta milletvekillerimize, Cumhur İttifakımızın teşkilatlarındaki tüm kademe başkanları ile tüm mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Yerelde bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirirken, Milletvekillerimizin de desteği ile birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerimizi taçlandıracağız. Vatandaşlarımızın tercihi ile sorumluluğumuz bir kat daha artmıştır. Daha çok koşacağız, daha çok hizmet üretmek için mücadele edeceğiz. Rabbim muvaffak etsin. Birliğimiz daim olsun inşallah” diye konuştu.