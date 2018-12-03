MHP'den Kocamaz'a tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, partisinden istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı eleştirerek, "Şehitlerimiz kadar, şehitlerimizin acı çeken evlatları kadar, şehitlerimizin analarının gözyaşları kadar hakkın var mı bu partide" dedi.

MHP Silifke İlçe Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılan Gölgeli, ülkücü hareketin tarihinden bahsederek, bu davada en büyük hak sahiplerinin şehitler ve ailelerinin olduğunu söyledi.

Kimsenin bu davanın önüne set çekemeyeceğini ifade eden Gölgeli, “Biz geçmişinde gözyaşı olan bir hareketiz. Hani 5 bin şehidin duası var diyoruz ya, sadece 5 bin şehidimizin duası değil, 5 bin annenin, binlerce öksüz ve yetim evladın da gözyaşı var bu davada. Bu dava kıymetli liderimizin dediği gibi okunmuş bir dava. Kimse bu davanın önüne set çekemez” diye konuştu.

“Şehitlerimiz kadar hakkın var mı bu davada?”

Konuşmasında, MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a da tepki gösteren Gölgeli, şöyle devam etti: "Bir 'Anneler Günü'nde Erdemli'nin Gücüş köyünde şehidimiz Ali Gücüş'ün kabrini ve ardından annesini ziyaret ettik. Sera naylonundan bir çardakta oturuyor. Oğlunu şehit verdiği halde hiçbir şey beklemiyor. Senin 25 yılın ne olacak? Ülkücü şehidimiz avukat Ahmet Boz'un kızı Şehide şu an aramızda. Şehitlerimiz kadar hakkın var mı bu partide? Bu şehitlerin acı çeken evlatları kadar hakkın var mı senin? Bu şehitlerin analarının gözyaşları kadar hakkın var mı bu partide? Bir de çıkıyorsun 25 yılın hakkını savunuyorsun. Bu haklarımızı sana nasıl helal edeceğiz Burhanettin Kocamaz? Ülkücü, hayatını her şeyiyle vatanına, milletine, davasına adamış kişidir. Ülkücünün tarifi budur. Biz her şeyimizi bu davaya adadık. Bu vatan bölünmesin diye mücadele ettik. Bu ezan dinmesin diye mücadele ettik. Bizim hiç mi hakkımız yoktu?”

Gölgeli, konuşmasında, 25 yıldır belediye başkanlığı sıfatını Burhanettin Kocamaz'ın kazanmadığını, o sıfatı kendisine ülkücü hareketin verdiğini sözlerine ekledi.