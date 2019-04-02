MHP'li Belediye Başkanı Volkan Şeker görevi devraldı

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Volkan Şeker, seçimi kazanmasının ardından yeni seçilen belediye meclis üyeleri ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz'dan görevi devraldı.

Görevi devreden eski Başkan Nebi Yılmaz, “Taze genç bir arkadaşa koltuğu vermekten gurur duyuyorum. Yaklaşık 1999'dan bu tarafa Mut ilçesine siyaseten hizmet yapıyorum. Bundan sonrada Mut halkı bilsin ki başkanımın her ne zaman bilgi ve birikime ihtiyacı olursa ya da benim sulu dereye inip de su içmeden çıktığım günlere benzetmeden ne zaman ihtiyaç duyarsa yanındayım. Mut ilçesi adına yanındayım. Mut'un sorunları adına yanındayım. Ben Allah utandırmasın diyorum. Başarılar diliyorum. Büyük şehri kaybetmemize rağmen meclis üyesi olarak ciddi bir çoğunluktayız. O yine güç olarak yansıyacaktır diyorum. Zaman zaman nefsimizi bir köşeye koyup ilçenin geleceği için her ne pahasına olursa olsun beraber çalışacağız. Ben tekrar tebrik ediyorum Cenabı Allah utandırmasın ne oy verenleri ne kendini utandırmadan iyi bir görev yapsın istiyorum. Başarılar diliyorum” dedi.

Görevi devralan yeni Başkan MHP'li Volkan Şeker ise, “Başkanım Yılmaz'a Mut için yaptığı bütün hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Bu bir dava bu davaya hizmet etmek hepimizin görevidir. Allah yolumuzu açık etsin diyorum hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şeker konuşmasının ardından eski Başkan Nebi Yılmaz'ın ve meclis üyelerinin tebriklerini kabul etti.