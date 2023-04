Milletvekili adayının seçim lokaline ses bombası atıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde AK Parti'nin 4'üncü sıra milletvekili adayı olan HÜDAPAR'lı Faruk Dinç'in seçim lokaline el yapımı patlayıcı atıldı. Açıklama yapan Dinç, “İftiralar atarak, hakkımızda yalanlar üretip yayarak bu saldırıların meydana gelmesine sebebiyet veren Mansur Yavaş ve onun efendileri, bu saldırıların dolaylı failleridir” dedi.

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde yer alan AK Parti'nin 4'üncü sıra milletvekili adayı olan HÜDAPAR'lı Faruk Dinç'in seçim lokali önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, el yapımı olduğu belirlenen ve ses çıkaran patlayıcı dün gece saat 23.00 sıralarında lokalin önüne atıldı. Patlamada kısa süreli panik yaşansa da olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirlendi. Bölgeye sevk edilen polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, patlayıcının çakmak gazıyla yapıldığı tespit edildi. Olayla ilgili şüphelinin belirlenip yakalanması için ise çalışmanın sürdüğü kaydedildi. Partililerden Selman Ayçoban, gece 23.00 sıralarında menfur bir saldırıyla lokallerine bir ses bombası atıldığını, milletvekili adayları Faruk Dinç'in açıklama yapacağını kaydetti.

Milletvekili adayı Dinç, açıklamada bulundu

Milletvekili adayı Faruk Dinç açıklamasında, "Bilindiği üzere ülkemizin geleceğinin şekilleneceği seçimlere 18 gün gibi kısa bir süre kalmış bulunmaktadır. Bu süreçte birçok siyasi parti gibi bizler de HÜDA PAR olarak seçim çalışmalarımıza yoğun bir şekilde dört bir koldan devam etmekteyiz. Bu kapsamda branda ve afiş çalışmaları yapmakta ve seçim lokallerimizi açmakta, halkın arasına karışıp onları dinlemekte, tarafımıza iletilen sorunlarla ilgilenmekte, kendimizi ve davamızı anlatmaktayız. Devam eden bu çalışma temposundaki seçim çalışmalarımız süresince halkımızın muazzam teveccühüyle karşılaşmakta, bu teveccühün bir tezahürü olarak da şevkimiz artmakta, bu şevkin verdiği güç ve enerjiyle de çalışmalarımızı katlayarak devam ettirmekteyiz. Kamuoyuna yansıdığı üzere, partimizin bu yükselişini hazmedemeyen karanlık odaklar ve onların güdümündeki maşalar tarafından, partimiz HÜDA PAR devamlı olarak hedef gösterilmekte, halkın nezdinde partimiz marjinalleştirilmek istenmektedir. Buna rağmen CHP ve bazı ittifakının diğer avaneleri, partimiz hakkında fabrika misali devamlı yalan üretmeye devam etmekte, manipülatif bilgilerle kamuoyunu arsızca yanıltmaya çalışmaktadır. Özellikle bu görevi üstlenen ve bayrak devri yapar gibi nöbetleşe şekilde ürettikleri zırvaları miting alanlarında, meclis kürsülerinde, televizyon programlarında dile getiren CHP başta olmak üzere bazı ortaklarının, bu çirkin girişimlerinin provokatif eylemlere kapı aralayacağını ve bu provokasyonların ciddi sonuçlar doğuracağını bilmelerine rağmen, bu çirkef provokasyonlarına devam etmeleri akıllarda soru işareti bırakmaktadır" dedi.

"Mansur Yavaş ve onun efendileri, bu saldırıların dolaylı failleridir”

Konuşmasını sürdüren Dinç, "Şu an önünde bulunduğumuz seçim lokalimize dün gece ses bombası atıldı. Bu saldırı, biraz önce de belirttiğimiz üzere CHP ve avanelerinin partimiz üzerinde kurmaya çalıştığı kirli algıların neticesidir. Seçimlerin özgürce yapılmasını istemeyen, kaostan beslenen kan emiciler tarafından planlanan ve hayata geçirilen bu menfur saldırının neye hizmet ettiğini tüm halkımız bilmektedir. Özellikle de iftiralar atarak, hakkımızda yalanlar üretip yayarak bu saldırıların meydana gelmesine sebebiyet veren Mansur Yavaş ve onun efendileri, bu saldırıların dolaylı failleridir. Bunu halkımız asla unutmamalıdır. Bu sebeple, bu zihniyete verilen her oy, ülkeyi kaosa götüren yola taş döşemek anlamına gelecektir. Ülkemizin karanlık ve faili meçhul eylemlerle boğulmasını istemiyorsanız, her gün farklı bir yere saldırılmasını istemiyorsanız, canlara ve mallara zarar gelmesini istemiyorsanız, kaos istemiyorsanız, gerçek yüzünü seçime kadar gizlemeye çalışan bu karanlık zihniyetin gelmemesi için çalışmalı, bunlara oy vermemelisiniz. Son olarak, kaostan beslenen, bu saldırıyı gerçekleştiren ve gerçekleştirilmesi için gayret sarf eden karanlık odaklara belirtmek isteriz ki; herkes aklını başına toplamalı ve ayağını denk almalıdır. Ne daha önce sizin gibi çetelere pabuç bıraktık ne de bundan sonra bırakmaya niyetimiz vardır. İnandığı dava uğruna birçok bedel ödemiş bu topluluğa hiçbir tehdit boğun eğdiremez. Bunu en iyi sizler bilirsiniz. Bundan sonra meydana gelebilecek olaylardan bize karşı kışkırtıcı yalan ve iftira içerikli haber yapanların, o haberleri yayanların, mitinglerinde, toplantılarda, meclislerde partimize alçakça hezeyanlarını dile getirenlerin de sorumlu olduğunu burada vurgulamak isteriz. Partimizi 6-8 Ekim'de vahşi çetelerinizle sindirmeye çalıştınız, gücünüz yetmedi, şimdi ise hiç yetmez biiznillah. 14 Mayıs gecesi bu asimetrik ve kancıkça saldırılarınızla ulaşmak istediğiniz amacın akamete uğrayacağına hep beraber şahitlik edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.