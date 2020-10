Milli yüzücü Emre Seven, Mersin'den KKTC'ye yüzecek

Milli yüzücü Emre Seven, Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yüzecek. Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi'nin 'kulacım kadar uzaktasın' sloganıyla düzenleyeceği etkinlikte yüzecek olan Seven, 80 kilometrelik parkuru 30-40 saat arasında tamamlayacak. Geçiş sırasında 100 binin üzerinde kulaç atacak olan Seven, geçişi tamamlarsa solo, durmadan ve kafessiz olarak bunu yapan ilk yüzücü olacak.

Yenişehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Mersin-Kıbrıs solo yüzme geçişi etkinliğinde bir ilk gerçekleştirilmek hedefleniyor. Etkinliğin tanıtım toplantısı Mersin Marina'da gerçekleştirildi. Burada konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bu organizasyonun herkesi heyecanlandırdığını söyledi. Kıbrıs'ın Türkiye'ye bir kulaç kadar yakın olduğunu belirten Özyiğit, "Bu kulaç barışa atılan bir kulaç olacaktır. Bildiğiniz gibi 1 Eylül 2019 tarihinde yani Dünya Barış Günü'nde ‘Barışa Kulaç At' sloganıyla Aydıncık ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentine kadar yüzen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden 8 sporcumuza sponsor olmuştuk. Yine bu yıl 10 sporcumuz ilk kulacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e doğru attılar ve Silifke'ye başarılı bir şekilde ulaştılar. Bu organizasyona da Yenişehir Belediyesi olarak destek verdik. Mersin ve KKTC arasında bir yüzme parkuru oluşturmak, uluslararası yüzücüleri buraya çekmek gibi önemli bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için atılan her adıma ve her kulaca destek vermeye devam edeceğiz. Ancak yeni denememizin ayrı bir özelliği olacak. Daha önce yapılan geçişler birden çok yüzücü ile yapıldı. Yenişehir Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz organizasyonla Emre Seven, tek başına solo ve kafessiz bir şekilde parkuru tamamlamayı hedefleyecek. Emre bey yüzerken dünyaca ünlü yüzücü ve Manş Geçişi Organizasyonu Başkanı Michael Read ve KKTC Yüzme Federasyonu'ndan hakemler kendisini takip edecek" dedi.

"Mersin'den KKTC'ye uzanan yeni bir yüzme parkuru tanımlanacak"

Emre Seven'in iyi ve deneyimli bir yüzücü olduğunu kaydeden Özyiğit, "Başaracağına yürekten inanıyoruz. Emre Seven'in bu parkuru tamamlaması ile Mersin'den KKTC'ye uzanan yeni bir yüzme parkuru tanımlanacak. Aynı zamanda solo ve kafessiz olarak hakemler eşliğinde yapılacak ilk geçiş olacak. Düzenleyeceğimiz bu organizasyon, inanıyoruz ki bölgemizde barışa katkı sunacak. Bu bölge uzun bir aradan sonra önemli bir sportif faaliyetle konuşulacak. Yenişehir Belediyesi olarak sportif faaliyetlerin barışa katkı sunduğunun farkındayız. Nitekim sporun felsefesinde de barış, kardeşlik ve sevgi vardır. Mersin Yenişehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz bu geçiş, hem ülkemiz hem de KKTC için önemli bir adımdır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Doğu Akdeniz Türk gölüdür"

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise KKTC'nin yaşadığı sıkıntıları sanatla, sporla ve Türkiye'nin vereceği destekle yavaş yavaş aşacaklarını vurgulayarak, "Geçen yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde 'barışa kulaç' sloganıyla gerçekleştirilen yüzme etkinliği anlamlıydı. Bu yıl ise Doğu Akdeniz'de suların oldukça ısındığı böylesine bir dönemde 'kulacım kadar uzaktasın' sloganı biz Kıbrıs Türk halkı için oldukça önemlidir. Bunu milli yüzücümüz sayesinde inşallah tüm dünyaya duyurmuş olacağız. Bugün baktığımız zaman 40 milli bir mesafe var. Ülkemizde hava şartlarının güzel olduğu günlerde adamızdan Türkiye'nin dağlarını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu bizim için önemlidir. KKTC ile Türkiye arasındaki deniz göldür. Doğu Akdeniz de bize göre de Türk gölüdür. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Manş Geçişi Organizasyonu Başkanı Michael Read ise bu yüzüşün Emre Seven için zorlu bir mücadele olacağını belirterek, vatandaşların dua etmesini istedi.

"Pes etse de onu sudan çıkarmayacağım"

Emre Seven'in antrenörü Namık Ekin de bu organizasyonun çok önemli olduğunun altını çizerek, "Farkında olanlar bunu iyi biliyor. Emre savaşçı bir yüzücü. Dalgalarla mücadele edeceğine inanıyorum. Pes etse de onu sudan çıkarmayacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu geçişi başaracağıma inanıyorum"

Milli yüzücü Emre Seven, bir başarının ardından o başarıyı tebrik etmek ve alkışlamanın çok basit olduğunu kaydederek, "Ancak o başarının kokusunu önceden alıp, o başarıya yatırım yapmak farklı bir meziyet, farklı bir anten kapsamı ve farklı bir vizyon gerektirir. Ben Kasım ayının başında 'Kıbrıs'a yüzmek istiyorum' lafını ağzımdan bir yerde kaçırdım. Daha sonra sosyal medyada dar bir penceremde bunu yayınladım. 24 saat sonra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit bana ulaştı. Aslında alkışlanması gereken budur. Ben bu geçişi başaracağıma inanıyorum. Onun için buradayım. Bu parkurun uluslararası arenaya açılmasını istiyoruz. Hep şu geçiyordu aklımdan. Ülke ismi önemli değil. Yabancı bir yüzücü yarın buraya gelecek, bu parkuru yüzmek istediğini söyleyecek ve ülkesine döndüğünde 'ben Türkiye'den KKTC'ye yüzdüm' diyecek. Belki o ülke KKTC'yi tanımamış bir ülke olacak ve bunu söyleyecek. Bu benim tüylerimi diken diken ediyor. Bu vesileyle yola çıktık ve inşallah Allah yolumuzu açık eder" dedi.

Konuşmaların ardından Seven'e teşekkür plaketi verildi.

İlk geçiş olacak

Yüzme geçişi Dünya Açık Deniz Yüzme Birliği (WOWS) tarafından belirlenecek açık deniz yüzme kurullarına göre gerçekleştirilecek. 80 kilometre uzunluğundaki parkurun 30-40 saat arasına tamamlanması bekleniyor. Yüzüşü gerçekleştirecek Emre Seven, ilk kulacı attıktan sonra herhangi bir kara parçasına veya tekne, feribot, gemi ve benzeri gibi bir deniz aracına temas edemeyecek. Seven yüzme geçişinde toplamda 100 binin üzerinde kulaç atacak. WOWSA kurallarına göre gerçekleştirilecek ve solo, durmadan ve kafessiz olarak yapılan ilk geçiş olacak. Manş Geçişi Organizasyonu Başkanı Michael Read geçişi gözlemci olarak takip edecek. Seven yüzmeye, yarın sabaha karşı 04.00'da Anamur'dan başlayacak.