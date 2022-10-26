Milyonlarca tohum toprakla buluşmaya başladı, yanan ormanlar tekrar yeşerecek

Mersin'de meydana gelen bin hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesi başta olmak üzere gençleştirme sahaları için tonlarca kozalaktan toplanan 450 milyon adet tohum toprakla buluşturulmaya başlandı. Ayrıca geçen yıl 9 noktada 4 hektarlık alanın yandığı bölgede ise 30 tona yakın tohum atıldığı ve 24 milyon adedinin yeşererek fidana dönüştüğü belirtildi.

Mersin'in Gülnar ve Silifke ilçelerinde 2 ay önce meydana gelen havadan ve karadan müdahale ile 29 saatte söndürülen orman yangınlarında yüzlerce hektar alan zarar gördü. Yangında yok olan ormanlık alanlar ile gençleştirme sahaları için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm ilçelerdeki şefliklerin katılımı ile çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada tonlarca kozalak orman işçileri tarafından işlenip yaklaşık 450 milyon adet tohum elde edildi. Elde edilen tohumların büyük bir kısmı yangında yok olan bölgelerde toprakla buluşturulmaya başlandı. İlk tohumları ise Vali Ali Hamza Pehlivan ve Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın beraberinde orman işçileri ile diğer protokol üyelerinin katılımı ile toprağa serpti. Vali Pehlivan ayrıca geçen yıl 9 noktada 4 hektarlık alanın yandığı bölgede 30 tona yakın tohum atıldığı ve 24 milyon adedinin yeşerdiğini belirtip saha incelemesi yaptı.

Yanan alanlara kızılçam tohumu

Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan yangın neticesinde kaybettikleri ormanlık saha alanında olduklarını anımsatan Vali Ali Hamza Pehlivan, "Malumunuz 7 Eylül 2022 tarihi itibari ile Büyükeceli'de başlayıp yayılan ve yaklaşık iki bin dekar ormanın maalesef yanmasına neden olan bir afet yaşadık ama devletimizin imkanlarıyla çok şükür kısa sürede bu yangın kontrol altına alındı. Kiriz merkezi kuruldu, bakanlığımız müdahale ekipleri ilk anda müdahalelerine başladılar. Gerek havdan gerek karadan yoğun çalışma ile bu yangın söndürülmüştür. Gene itfaiye ekipleri, TOMA'lar bütün ekipmanlar seferber edilmişti. Ama ne yazık ki neticede iki bin dekar ormanlık alanımız bu şekle dönüştü ormanlarımızı ağaçlarımızı kaybettik. Ama hemen akabinde orman bölge müdürlüğümüz tarafından rehabilitasyon çalışmaları yenileme çalışmaları başlatıldı. Biz bugün burada bu yanan alanlara kızılçam tohumu ekmek üzere toplandık. Tonlarca kızılçam tohumunu bu sahada bu iki bin hektar ve bir kısmını da geçen yıl yanan alanlara takviye olması amacıyla toprağa ekimini gerçekleştireceğiz. Bu 450 milyon tohuma tekabül ediyor. Bu 450 milyon tohumun tabi tamamı doğada yeşermiyor yüzde beş ile yüzde onu arasında yeşerme sağlanıyor. Bu da 20 ile 25 milyon fidana tekabül ediyor" dedi.

Geçen yıl ekilen 24 milyon tohum yeşerdi

Süreç içinde takip yapıldığına dikkat çeken Vali Pehlivan, "Nitekim malumunuz 2021 yılında yaşadığımız orman yangını çok daha büyük ölçekliydi. Orada da demin kısaca bahsettiğimiz yer tespiti, toprağın hazırlanması yanan alanların çıkartılması yeşil canlı kalan dokunun korunması ve gene devamında tohumlama çalışmaları yapılması neticesinde ki orada da geçen yıl yanan orman arazisi içerisinde ve alanında toplamda 9 nokta dört bin hektardı. Yine 30 tona yakın kızılçam tohumu ekilmişti bunların 24 milyonunun yeşerdiği tespit edildi. Bu sene sorun yaşanan alanlara takviye yapılacak ayrıca 600 binin üzerinde de fidan dikimi yerleştirildi. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki her bir santimetre karesi yanan alan tohumlama ya da ağaçlandırma fidan dikimi yapmak suretiyle yeşertildi. Bu seneki yıl sonuna kadar fidan dikim hedefimizi de açıklamış olalım. 4,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Bugün burada yaptığımız tohumlama haricinde dört buçuk milyon ağacı da fidanı da gene toprakla inşallah buluşturmuş olacağız" diye konuştu.