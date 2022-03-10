Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İmar Kanunu dersini Mezitli Belediyesinde işledi

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hizmet binası bu kez de öğrencilerin ilgi odağı oldu. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, İmar Kanunu dersini Mezitli Belediyesi binasında gördü.

Örnek projede başarılı uygulamaları yerinde gördüler

İmar Kanunu dersinde, Mezitli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Arzu Bitigen Saylam, öğrencilere binanın yapılışı ve teknik gereksinimleri ile ilgili bilgiler aktarırken, İnşaat Ruhsat Amirliğinde görevli Mimar Gökçe Arıkan da çalışanlar ve hizmet alan vatandaşlar açsından sağladığı avantajları anlattı. Meclis salonunda gerçekleştirilen derste binanın mimari projeleri slayt olarak gösterilerek, örneklendirmeler resimler üzerinden aktarıldı. Öğrenciler, sorularıyla binanın mimari ayrıntılarını öğrendi.

Daha sonra bodrum katta bulunan arşiv bölümünden başlayarak katları ve terasları gezip, derste gördükleri bölümlere canlı olarak da tanıklık eden öğrencilere, uygulamanın ayrıntıları da anlatıldı.

“Geleceğin mimari öğretisi açısından ışık tutacaktır”

Mezitli Belediyesinin arşiv sisteminin Türkiye'de ilk ve tek olduğuna vurgu yapan Arzu Bitigen Saylam, “Mezitli Belediyesi Hizmet Binası, pek çok açıdan öğrencilerimiz için çok değerli bir kaynak olmaktadır. Arşivleme sisteminin yeri ve yapısı, binanın giriş asklarının yerleştirilme nedenleri, yaz ve kış şartlarına göre projelendirilmiş özel mimari tasarımlar, gelecek yılları için de geleceğin mimari öğretisi açısından ışık tutacaktır. Yılın büyük bölümünde yüksek oranda alınan güneşten en verimli şekilde yararlanmak, aynı zamanda neden olduğu olumsuz etkilerden kaçınabilmek adına tüm ayrıntılar en iyi şekilde planlanmış” dedi.

“Belediye binası hizmet alan da çalışan da düşünerek tasarlandı”

Binanın, Mimarlar Odası tarafından 2020 Ulusal Mimarlık Ödüllerinde ‘Yapı Dalında Ödül Adayı' gösterildiğinin altını çizen Saylam, “Mezitli Belediye Hizmet Binası, şeffaf yapısı ve vatandaşların işlemlerini en kısa sürede yapabilmesine yönelik teknik avantajlarının yanında tüm gününü burada geçiren belediye çalışanlarının da en verimli ve sağlıklı şekilde hizmet verebilmesine olanak sağlamaktadır” diye konuştu.