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Minibüs kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde minibüsün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Talat Göktepe Çamlığı karşısında D-400 karayolunun Mersin Antalya istikametinde meydana geldi.


Mekanik arızası olduğu ve tamirhaneye gitmek için yola çıktığı iddia edilen M.B. yönetimindeki 33 M 6041 plakalı minibüs yağmurun da etkisiyle kayıp aynı istikamette seyreden Ferhat Ş. yönetimindeki 33 KHC 04 plakalı üzeri yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada başından yaralanan minibüs şoförü olay yerine gelen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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