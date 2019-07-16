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Minibüsten düşüp hayatını kaybetti

Mersin’de hareket halindeki minibüsten düşen yolcu, kafasını betona vurması sonucu hayatını kaybetti.

Mersin'de hareket halindeki minibüsten düşen yolcu, kafasını betona vurması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'ndeki evinden çıkarak işe gitmek üzere minibüse binen Alişan Eşref (37), bir süre sonra araca binen yaşlı bir kadına yer vermek için kalktığı sırada, hareket eden minibüsün açık olan kapısından düştü. Kafasını betona vurarak ağır yaralanan Eşref, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Olaydan sonra minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Alişan Eşref'in cenazesi, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Yavca köyünde toprağa verildi.

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