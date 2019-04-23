Minik başkanların ilk talimatı, çocukların teknoloji bağımlılığından kurtulması oldu

Erdemli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğuna oturan çocukların ilk talimatı, çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması oldu.

Alata İlköğretim Okulu öğrencilerinden Ece Korkusuz ve Yiğit Efe Anacık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret ederek, başkanlık koltuğuna oturdu. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramda, temsili olarak söz sahibi oldukları için mutluluklarını dile getiren öğrencilerin ilk talimatı, çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak için sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması oldu.

Belediye başkanlığının zor bir görev olduğunu dile getiren Ece Korkusuz, sokak hayvanlarına yönelik projeler geliştirmek adına talimatlarını verirken, Yiğit Efe Anacık ise çocuk parklarına kamera sistemi yerleştirilmesi ve bekçi görevlendirilmesi için talimat verdi.

Erdemli'yi geliştirdiği projeler ile daha güzel noktalara taşıdığı için öğrencilerden tam not alan Tollu, “Egemenliğimizin ve ulusal varlığımızın garantisi çocuklarımız, aynı zamanda bizlerin aynasıdır. İşte bu yüzden onların, hayallerini geliştirmek ve geleceğini inşa etmek için birçok projeye imza atıyoruz. Eğitimden sanata, kültürden spora her konuda onlara yeni yaşam alanı oluşturuyoruz. Biliyoruz ki milli ve manevi değerlerimizin yegâne koruyucusu çocuklarımız, geleceğimizin ve modern Türkiye'nin kurucusudur. Bu yüzden bizlerle fikirlerini paylaşan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.