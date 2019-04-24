Minik öğrenciler, gösterileriyle hayran bıraktı

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevinin öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sergiledikleri gösterilerle hayran bıraktılar.

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. 23 Nisan'ı hazırladıkları gösterilerle kutlayan minikler, rengarenk kostümleri ve hünerleriyle Mezitli Belediyesi Amfitiyatroyu dolduran ailelerine unutulmaz anlar yaşattılar. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, farklı kültürlerin halk oyunlarını sergileyerek, Türkiye'nin farklı renkleriyle büyük bir ülke olduğunun mesajını verdi. Kafkas, Roman, Atabarı gibi farklı yöresel oyunların sergilendiği gösteride, Atatürk'ün hayatı da minik çocuklar tarafından mini bir oyunla anlatıldı.

Törence kısa bir konuşma yapan Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi Müdürü Nezaket Aktaş, Türkiye'nin geleceği için aydınlık ve Atatürkçü çocuklar yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

“Milli bayramlarımız karnaval havasında kutlanmalı”

Başkan Tarhan ise çocukların 23 Nisan neşesini yaşamasının son derece önemli olduğunu belirterek, “Milli bayramlarımızı, karnavala dönüştürerek milletimizin belleğinde yer almasını sağlamak görevimiz. Halkımız çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zor şartlar altında kurulduğunu asla unutmamalı” dedi.

Gelecekte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünün çocukları tarafından şekilleneceğine vurgu yapan Tarhan, “Geleceğimizin aydınlık olması için çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Başarılı bir eğitim veren Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimiz, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumları arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde hayırsever işadamımız İhsan Altunören'in, annesi Ayla Altunören adına yaptıracağı çocuk gündüz bakımevinin temelini attık. En az 5 tane daha anaokulu yapmak istiyoruz. Eğitimin ülke gelişiminde son derece önemli olduğunu biliyor ve ona göre çalışıyoruz” diye konuştu.