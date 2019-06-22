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Minik öğrenciler, hayvanları ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, minik ziyaretçilerini ağırladı.


Küçük yaşta hayvan sevgisi ve bilincinin aşılanması, çocukların hayvanlarla dostluk kurması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, minik öğrenciler, can dostları olan sokak hayvanları ile bir araya gelmekten keyif aldı.Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Bozyazı'da hizmet veren ve sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonlarının yapıldığı, Bozyazı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, kreş öğrencileri tarafından ziyaret edildi. Kedi ve köpekleri görünce heyecanlanan ve onları sevmek isteyen minik öğrenciler, sevimli dostlarıyla geçirdikleri dakikaların tadını çıkardı. Çocuklarda hayvan sevgisinin oluşması amacıyla öğretmenleri eşliğinde merkezde bulunan sokak hayvanlarını görmeye gelen öğrenciler, özellikle yavru köpekleri görünce, yanlarında ayrılmak istemedi.

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