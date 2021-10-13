Minik öğrenciler zeytin hasadı yaptı

Mersin'in Mut ilçesinde 3 ila 6 yaş grubundaki anaokulu öğrenciler zeytin hasadı yaptı.

İlçede faaliyet gösteren özel bir anaokulunun öğrencileri, öğretmen eşliğinde Kelceköy Mahallesinde zeytin hasat etkinliğine katıldı.

"Zeytin hasadım kendi ellerimden" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrenciler, zeytin toplayarak üretim ve hasat sürecine dahil olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Etkinlikle alakalı konuşan okulun kurucusu Akın Çelik, "Ülkemizin en kaliteli zeytinlerinin yetiştiği memleketimizde farkındalık oluşturmak ve tanıtımında küçük de olsa bir payımız olması için böyle bir etkinlik yaptık. Ayrıca 3 ila 6 yaş grubundaki öğrencilerimiz kendi mahsullerini toplayıp ardından oluşum sürecini takip edecek ve kendi topladıkları zeytinleri afiyetle yiyecekler" dedi.