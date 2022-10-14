'Minikbüs' projesiyle öğrenciler geziyor, görüyor, bilgileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Sosyal Hizmetler Dairesi koordinesinde, geçtiğimiz yıl öğrencilerin gezip görerek farklı konularda bilgi sahibi olmaları adına başlattığı projeye, bu yıl ‘Minikbüs' adıyla start verildi.

Projenin ilk misafirleri, Akdeniz ilçesinde bulunan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencileri oldu. Gün boyu Arkeoloji Müzesi ve MESKİ Su Müzesi gezdirilerek bilgilendirilen öğrenciler, ayrıca sinemaya da götürülerek güzel bir gün geçirmeleri sağlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer, “Bu projemiz, 9 daire başkanlığımızın katkılarıyla hazırlandı. Geçtiğimiz dönem ‘Kent Turu' projesi adı altında 11 gezi düzenleyerek, 321 öğrencimize ulaştık. ‘Minikbüs' projemizde, içerik ve kapsamı biraz daha genişlettik. Bu yıl, belirlenen 16 okulda eğitim ve öğretim gören 2 bin 650 öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Programa sadece dezavantajlı öğrencileri değil, il ve ilçelerde eğitim görmekte olan tüm öğrencileri dahil ettiklerini de vurgulayan Dinçer, “Programımız çerçevesinde hafta içi 5 gün, 5 farklı lokasyona, 9 daire başkanlığımızın belirlemiş olduğu programlar çerçevesinde geziler düzenlemeyi hedefliyoruz. Bizler Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, müze ve sinema etkinliğini gerçekleştirirken, projemizde yer alan diğer daireler kendi planları doğrultusunda etkinliklerini ve gezilerini gerçekleştirecekler. 10 Ekim itibariyle Mimar Sinan Ortaokulu'muzla gezilerimizi düzenlemeye başladık ve ilk etabımızı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencilerinden Yağmur Ömür Naz, “Müzeye geldik ve tarihi eserleri inceliyoruz. Daha çok kıyafetler ve kılıçlar ilgimi çekti. İlk defa geliyorum ve çok güzel bir yer. Gezdik, dolaştık ve bilgi kazandık. Çok güzel heykeller var. Arkadaşlarımla, hocamla birlikte gelmek güzeldi” ifadeleri kullandı.

Ramazan Berat Sönmez de “Arkadaşlarımızla müzeyi ziyarete geldik. Çok beğendim ve herkesin gelmesini isterim. Daha önce gelmemiştim. Kılıçlar, silahlar, elbiseler, sanat eserleri ve tabakları beğendim” şeklinde konuştu.