Minikler, çiçek dikmeyi öğrendi

Erdemli Belediyesi'nin Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine hizmete sunduğu kreş, uzman kadrosu ve eğitimleri ile çocukların sosyal hayata hazırlanması için her alanda eğitim vermeye devam ediyor. Özel bale, jimnastik sınıfı ve on uygulama sınıfından oluşan kreşte; İşaret Dili, İngilizce, Rusça, Arapça ve branş dersleri verilirken her gün ayrı bir etkinlikle çocukların gelişimine katkı sunuluyor. Çiçek yetiştirilmesi gibi sosyal faaliyetlerinde gerçekleştirildiği kreşte, ilçenin çiçek ve fidan ihtiyacını karşılamak için kendi serasını kuran Erdemli Belediyesi, kendi serasında miniklere çiçek dikme ve yetiştirme eğitimi verildi.

Eğitim öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kreşte dans gösterisi gerçekleştiren minikler, daha sonra belediye serasında, çiçek dikmeyi öğrendi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğinin çocuklara emanet olduğunu vurgulayarak, “Çocukların yetiştirilmesi gibi kutsal bir vazifeyi üstlenerek, kıymetli hocalarımız ile el ele verdik. Aydınlık ve modern bir ülkenin inşası için en önemli varlığımız olan çocuklarımızın yetiştirilmesine ayrı bir ehemmiyet verdik. Ülkemizin büyük Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaşması da çocuklarımızın ve onların yetiştiricisi olan öğretmenlerimizin elinde. Bunu yaparken minik yavrularımızı hayatın her alanında kendine yetebilecek şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Branş eğitimleri yanında çevreye duyarlı, sanatsal aktivitelerle meraklı ve kendini keşfeden bireyler yetiştiriyoruz. Bizler bunu gerçekleştirirken, çocuklarını bizlere güvenle emanet ettikleri için ailelerimize teşekkür ediyoruz” dedi.