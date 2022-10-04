Minikler, hayvan dostlarıyla bir araya geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' çerçevesinde 3 ile 6 yaş arası çocuklar, Tarsus Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, sevimli dostlar ile bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, hayvanların da yaşama hakkının olduğuna vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak için çocukların katılımıyla etkinlik düzenledi. Tarsus Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklar hayvan dostlarıyla buluştu ve eğlenceli vakit geçirdi. Hayvanlar ile bir araya gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Tarsus Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan veteriner hekimler, çocukların sorularını yanıtladı, hayvanlar hakkında detaylı bilgi verdi. Ekipler, sahiplendirmenin önemine değinerek, tedavileri süren sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Tarsus Belediyesinin etkinliğine katılan çocuklara ve kentin merkezi olan Yarenlik Alanında sokak hayvanlarına yönelik duyarlılıklarını artırmak amacıyla ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.