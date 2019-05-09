Minikler sordu, Başkan Bozdoğan yanıtladı

sınıf öğrencilerini makamında ağırladı. ‘Yerel yönetimde başkanın görevleri' konulu derslerini belediyede işleyen çocuklar, Başkan Bozdoğan'a görevleri ve belediyenin işleyişine ilişkin sorular yöneltti.

Caminur Mahallesi'nde bulunan Hasan Karamehmet İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Hayat Bilgisi dersi kapsamında ‘Yerel yönetimde başkanın görevleri ' konusunu öğretmenleriyle birlikte Tarsus Belediyesi'nde işledi. Makamında minik öğrencileri ağırlayan Belediye Başkanı Bozdoğan, bir süre öğretmen ve öğrencilerle sohbet ederek, miniklere çikolata ikram etti.

Öğrenciler, daha sonra “Kaç oy aldınız? İlçemizi temiz tutmak için projeleriniz nelerdir? Sokak hayvanları için neler yapmayı düşünüyorsunuz? İlçemize çocuk kütüphanesi yapmayı düşünüyor musunuz? Tarsus için neler yapmayı düşünüyorsunuz? İlçemizin gençleri için neler yapmayı planlıyorsunuz?” sorularıyla Başkan Bozdoğan'ı soru yağmuruna tuttular.

“Tarsus'ta artık çöp konteynerleri yerin altında olacak”

Öğrencilerin sorularını tek tek cevaplayan Bozdoğan, ilçenin temizliği ile ilgili çok önemli planları olduğunu söyledi. Bozdoğan, “Çöplerimizi artık yerin altına girdireceğiz. Yani çöp konteynerleri artık yerin altında olacak. Sert bir şekilde basarak çöplerimizi içine atacağız. Bizim kentimiz tavuk çiftliklerinden dolayı kokan bir kent, bunların temizlenmesi için de özel sistemler, gaz sistemleri kuracağız. Bunlar da tertemiz bir Tarsus'un olmasını sağlayacak. Bunu yanı sıra sokaktaki canlılar için her caddenin başına sulaklar ve yemlikler koyacağız. Üç adet hayvan parkı da yapacağız. Barınaklarımız temizleniyor artık” dedi.

“Tarsus Hepimizin Sevdiği Bir Yer”

Tarsus için çok özel projelerinin olduğunu aktaran Bozdoğan, “Tarsus hepimizin sevdiği bir yer. Birincisi, eğitim ve sağlık konusunda önemli tesislerin olmasını sağlayacağız. Yeşil bir kent yapacağız. Bunun için de özellikle parkların büyümesini istiyoruz. Parkların istila edilmemesini istiyoruz. Belediye başkanı olarak halkın daha rahat, daha mutlu yaşamasını sağlamak, yeşil bir kent oluşturmak, adaletli bir kenti oluşturmak ve bunun sürdürülebilir bir hale getirilmesini sağlamak en büyük görevimdir” diye konuştu.