Miniklerden Başkan Tarhan'a 23 Nisan ziyareti

Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.

Minik öğrenciler, ziyarette Başkan Tarhan'a kendi hazırladıkları hediyeleri sundular. Kendisini alkış ve sloganlarla karşılayan miniklerle tek tek ilgilenen Başkan Tarhan, gösterilen sevgi karşısında duygulanmamanın mümkün olmadığını ifade etti. Çocuklarla makam koltuğuna oturtarak sohbet eden Başkan Tarhan, onlara çeşitli nasihatlerde bulundu.

Gelecekte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünün çocukları tarafından şekilleneceğine vurgu yapan Tarhan, “Geleceğimizin aydınlık olması için çocuklarımızın eğitimine önem veriyoruz. Başarılı bir eğitim veren Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evimiz, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumları arasına girdi. Geçtiğimiz günlerde hayırsever işadamımız İhsan Altunören'in, annesi Ayla Altunören adına yaptırdığı anaokulumuzun da temelini attık. En az 5 tane daha anaokulu yapmak istiyoruz. Eğitimin ülke gelişiminde son derece önemli olduğunu biliyor ve ona göre çalışıyoruz” dedi.

“Herkesi şenliğimize katılmaya davet ediyorum”

Mersinlileri, Mezitli'de yapılacak olan 23 Nisan etkinliklerine davet eden Tarhan, “Mezitli'de Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan kutlama alanında yapacağımız şenlikte miniklerimizi ve ailelerini bir araya getireceğiz. Şenlik havasında gerçekleşecek olan etkinliklerimiz kapsamında saat 16.00'da aynı alanda 8 Yaş Tenis Şenliği Madalya Töreni'nde bulaşacağız. Saat 17.00'de ise Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evinde eğitim alan miniklerimizin hazırladıkları 23 Nisan kutlamasına katılacağız. Tüm Mersinlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, şenliğimize katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.