Miniklerin mezuniyet coşkusu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anaokulunda eğitimlerini tamamlayan minikler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bozyazı 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencileri, ilk mezuniyet coşkularını düzenlenen törenle doyasıya yaşadı. Törende mezuniyet belgelerini alan minik öğrenciler koro halinde söyledikleri şarkı ve sergiledikleri halk oyunları ile büyük beğeni toplarken, öğrencilerin heyecanına velileri de eşlik etti.

Başarılı bir anaokulu süreci geçirdiklerini ve 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 7 kız, 8 erkek toplam 15 öğrencinin aldıkları eğitim sonucunda mezun olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Sevgi Doğan, “Bir yıl boyunca anaokulu ailesi olarak çocuklarımıza gerekli eğitimi verdik. Bugün de mezuniyetimiz ile taçlandırdık. 15 öğrencimizi mezun ettik. Velilerimiz ile birlikte coşkulu bir program geçirdik. Bütün öğrencilere yeni öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.