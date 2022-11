MIP çalışanları 'Go Green' kampanyası çerçevesinde atık topladı

Mersin Uluslararası Limanı (MIP) çalışanları, geleneksel 'Go Green' kampanyası çerçevesinde yarım tondan fazla atık topladı.

Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu sahilinde gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliğinde yaklaşık 100 MIP personelince 500 kilogramdan fazla atık toplanırken, aynı zamanda 200'e yakın MIP çalışanı, çevre bilincinin nasıl artırılacağına ilişkin düzenlenen eğitim programına katıldı. Her iki etkinlik de TURMEPA ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) ile iş birliğinde gerçekleştirilen 'Mavi İklim Elçileri' projesinin bir parçası niteliğinde yapıldı. MIP çalışanları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aynı zamanda MIP'nin ana hissedarı olan PSA International'ın çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik her yıl düzenlediği 'Go Green' kampanyasının bir parçası.

MIP'nin de proje partnerleri arasında yer aldığı 'Mavi İklim Elçileri' projesi, küresel ısınmanın Türkiye'deki etkileri üzerine farkındalık oluşturmayı hedeflerken, aynı zamanda çevre sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirmeye katkıda bulunan kadın denizcilere de dikkat çekmeyi amaçlıyor. Mavi İklim Elçileri projesi çerçevesinde 3 kadın MIP çalışanı, limanda bilinçlendirme faaliyetleri yürütmelerinin yanı sıra sıfır atık ve iklim değişikliğini azaltma konularında iş çözümleri geliştirmek üzere TURMEPA tarafından verilen eğitime katıldı. Adanalıoğlu'nda yakın zamanda gerçekleştirilen kıyı temizliği etkinliği ve eğitimler de bu projenin bir parçası olarak yer aldı. Düzenlenen eğitimlere katılan 181 MIP çalışanı, önümüzdeki yıl boyunca da tüm liman çalışanlarına çevre eğitimi verme sorumluluğunu taşıyacak.

2017 yılından bu yana çalışanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla yürütülen kampanya dahilinde MIP bu yıl, sadece 'Mavi İklim Elçileri' projesine dahil olmakla kalmadı, aynı zamanda yemekhanesinde bin 374 vejetaryen menü de sundu. Sunulan vejetaryen menüler ile et ürünlerinin çevresel etkilerine ve oluşturdukları karbon ayak izine dikkat çekmek amaçlandı.

MIP ekibinin 'Go Green' kampanyasına olan katılımından duyduğu heyecanı dile getiren MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, “Sürdürülebilirlik alanındaki girişimlerimize dahil olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çevre temizliği aktivitemiz sonucu toplanmış olduğumuz yarım tondan fazla atık, bize ancak birlik olursak fark oluşturabileceğimizi gösteriyor. MIP olarak sürdürülebilirlik alanındaki çabalarımız 'Go Green' kampanyamızdan çok daha öteye gidiyor. Sürdürülebilirliği her gün yaptığımız her işte göz önünde bulundurmamız gereken bir konu olarak görüyoruz. Çünkü nihayetinde yalnızca tek bir dünyamız var” dedi.