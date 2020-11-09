MIP, Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası Aldı

Ş. (MIP), iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek amacıyla uygulanan Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) programını tamamlayarak sertifikasını aldı.

MIP, Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına son vermek için Dünya Bankasının teknik desteği, PriceWaterhouseCoopers ve EY iş birliğiyle geliştirerek uyguladığı Fırsat Eşitliği Modeli programını tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

“Kadının iş gücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir”

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, aldıkları sertifikaya ilişkin yaptığı açıklamada, kadının iş gücüne katılımının sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğuna inandıklarını vurguladı. Sektöre Türkiye'nin ilk kadın vinç operatörlerini kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Genel Müdür Daele, “Türkiye'nin lider limanı konumumuzu, fırsat eşitliği odaklı düzenlediğimiz iş süreçlerimizle güçlendirmeye çalışıyoruz. İşe alım, kişisel gelişim, kariyer hedefleri, performans arttırma ve terfi süreçlerinde tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte ise kadın çalışan sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla ‘Fırsat Eşitliği Modeli' sertifikasına sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Tüm şirketleri FEM sertifikası almaya davet ediyorum”

KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise MIP'nin fırsat eşitliğinin sağlanmasına verdiği önemin değerini vurgulayarak, FEM sertifikasına layık bulunması dolayısıyla tebrik etti. Erdem, “Kadına her alanda fırsat eşitliği sağlanan bir Türkiye'de yaşamak hayalimize giden yoldaki düş ortaklığı, FEM sertifika alarak yaklaşımımızı içselleştirdiği ve birçok kuruma örnek olduğu için MIP'yi tebrik ederiz” ifadelerini kullandı.

FEM sıkı bir denetim sürecinden sonra alınabiliyor

MIP'tan yapılan açıklamaya göre, FEM sertifikası; işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamayı ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermeyi amaçlıyor. Bu program ile birlikte iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek üzere özel sektöre destek olmak, istihdam ve kazançlarda eşitliği destekleyerek Türkiye iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak, ayrıca iş dünyasında fırsat eşitliği prosedürlerini teşvik etmek hedefleniyor.

FEM programı kapsamında kurumlarda bağımsız denetimden geçen konular ise şöyle sıralanıyor: Yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdü, işe alım ve seçmede fırsat eşitliği, eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik, performans değerlendirme ve terfide fırsat eşitliği, kariyer destek uygulamaları, geribildirim ve şikayetlerin izlenmesi, iletişim ve kurumsal reklamlar.