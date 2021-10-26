MIP Genel Müdür Yardımcısı Stef De Wild: “Çamlıbel'in yeniden canlanması için desteğe hazırız”

MERSİN (İHA) – Mersin'in en önemli semtlerinden biri olan Çamlıbel'in yeniden eski canlı günlerine kavuşması için gerçekleştirilen festivalin ana sponsoru olan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'den (MIP) destek sözü geldi. MIP Genel Müdür Yardımcısı Stef De Wild, “Çamlıbel'in yeniden canlanması için her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

“Mutluluk Çamlıbel'de” sloganıyla düzenlenen sokak festivali Kıraç'ın Atatürk Parkında verdiği konserle son buldu. Konsere binlerce Mersinli katıldı. 22 Ekim'de başlayan Çamlıbel Festivali ile Mersinliler coşkulu 3 gün geçirdi. Etkinlikler kapsamında konserler, turnuvalar, spor etkinlikleri, dans gösterileri, paneller, sanatsal etkinlikler, tekne turları ve DJ performansları gerçekleştirildi.

Festivalin ana sponsorluğunu Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği üstlenirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği, TOBB Mersin İl Kadın Girişimciler Grubu da festivale sponsor olarak destek verdi ve bölgenin yeniden canlılık kazanmasına katkıda bulundu.

“Liman büyüdükçe Mersin kazanacak”

MIP Genel Müdür Yardımcısı Stef De Wild, Kıraç konseri sırasında yaptığı konuşmada, “Aslen Hollandalıyım ama artık ben de bir Mersinliyim. Sizden emanet aldığımız Mersin Limanı'nın gelişmesi için 3 bin çalışanımızla çaba sarf ediyoruz. Biliyoruz ki, Mersin Limanı büyüdükçe önce Mersin sonra Türkiye kazanacak” diye konuştu.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği olarak kendilerini Mersin ailesinin bir parçası olarak gördüklerini, kentin yeşiline, tarihine, kültürüne sahip çıkmayı sorumluluk bildiklerini ifade eden Stef De Wild, “Çamlıbel'in yeniden canlanması, Atatürk Parkı'nın festivaller, konserler ve farklı organizasyonlarla eski misyonuna kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye hazırız” ifadelerini kullandı.