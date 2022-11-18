MIP üst üste 12. kez 'yılın liman işletmecisi' seçildi

Ş. (MIP), Logitrans Uluslararası Transport ve Lojistik Fuarı çerçevesinde bu yıl 13. kez düzenlenen ‘Atlas Lojistik Ödülleri'nde 12. kez üst üste 'yılın liman işletmecisi' ödülüne değer görüldü.

13 yıldır aralıksız düzenlenen 'Atlas Lojistik Ödülleri' yarışmasının ödül töreni 17 Kasım'da EKO MMI Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nın ev sahipliğinde yapıldı. Lojistik sektörü ödül törenine yoğun ilgi gösterirken, ödüller sahipleriyle buluştu.

Lojistik sektörü medyası ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile devam eden 'Atlas Lojistik Ödülleri' yarışmasının liman işletmecileri dalında zirvenin sahibi yine MIP oldu. MIP adına ödülü Ticaret Müdür Yardımcısı Buket Öztürk aldı. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği liman işletmecileri kategorisinde, yıllık elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken Türkiye'nin lider limanı MIP, 'yılın liman işletmecisi' oldu.

MIP, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı niteliğiyle önceki yıllarda 'Lloyd List, Altın Çıpa, Yılın Liman İşletmeciliği Markası' ödüllerinin de sahibi olmuştu. Adayların başvurusuna bağlı olarak gerçekleşen ve farklı kategorilere göre jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulan Atlas Lojistik Ödülleri'nde 12. kez 'yılın liman işletmecisi' olan MIP, bu ödülle 15'inci yılında, 21'inci ödüle ulaşmış oldu.