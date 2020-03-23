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MIP'ta vardiya dışında uzaktan çalışma dönemi başladı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP), korona virüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren şirket binalarına ziyaretçi girişlerini durdururken, vardiya sistemi dışında kalan çalışanlar da dönüşümlü uzaktan çalışma düzenine geçti.


MIP'tan yapılan açıklamada, Mersin Valiliği koordinasyonunda ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle yeni korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı Mersin Limanı'nda tüm önlemlerin hassasiyetle alındığı ve uygulamaların titizlikle devam ettiği bildirildi. Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla terminal operasyonlarının devamlılığı, çalışanların ve müşterilerin sağlığı için gerekli tüm tedbirlerin alınarak, verilen hizmetlerin olağan şekilde devam ettiği kaydedilen açıklamada, bugünden itibaren geçerli olacak yeni çalışma esaslarına ilişkin bilgi verildi.



Ziyaretçi girişleri askıya alındı, uzaktan çalışma dönemi başladı


MIP'ın internet sitesinden de duyurulan yeni sürece göre tüm liman paydaşlarının sağlığı göz önünde tutularak tüm misafirlerin şirket binalarına ziyaretlerinin kabulü bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı. MIP tarafından alınan diğer tedbirler de şöyle açıklandı:


“Limanda vardiya düzenine göre çalışan birimlerimiz, en üst düzeyde alınan tedbirler doğrultusunda 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir. Vardiya düzeni dışında kalan çalışanlarımız, 23 Mart 2020 itibarıyla bir sonraki duyuruya kadar dönüşümlü olarak uzaktan çalışma düzenine geçmiştir. Tüm ofis çalışanlarımıza her zamanki ofis telefon numaraları ve elektronik posta adresleri üzerinden ulaşılabilecektir. Operasyon/dokümantasyona ilişkin talepleriniz ve ilgili tüm konularda halihazırda Port Portal sistemimiz üzerinde kullanmakta olduğunuz ‘Canlı Destek' uygulamamız ile ‘webdestek@mersinport.com.tr' adresimiz üzerinden hizmet verilmeye devam edilecektir. Bu vesile ile yaşadığımız bu zorlu sürecin en kısa sürede sağlıkla sona ermesini diler, iş birliği, dayanışma ve anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.”

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